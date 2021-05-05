香港大學以學生會「日趨政治化」，多次發表煽動性言論，為大學帶來違法風險為由，收回學生會大樓等設施。多名港大學生會前幹事昨晚（4日）發表公開信，要求台灣中央研究院撤回授予港大校長張翔的院士資格。中研院今日強調「堅信民主自由等普世價值」，但院士榮銜變動須由院士會議決定。

公開信由香港大學學生會評議會時事委員會前成員張崑陽、港大學生會前外務副會長周永康等前港大學生會校友發出，要求中研院院長廖俊智撤回張翔的院士資格。

公開信指摘張翔在香港反送中運動期間，未有譴責暴政，以國家安全為名帶頭摧毀香港自治，危害港人的言論自由和校園的學術自由等。促請廖俊智重新審視並考慮撤銷張翔的院士資格，並聲援香港學生和學術自由，確保中研院名聲不受玷污。

中研院媒體小組就上述公開信回應指，中研院堅信自由民主等普世價值，該院院士為終身名譽榮銜，由全體院士經選舉產生，有關院士事務，例如榮銜變動等，都須於院士會議中循民主程序討論而決定。

中研院網頁顯示，該院現有274名院士，張翔為數理科學組4名大陸及港澳地區的院士之一。

中研院院士會議自1962年起，每2年召開一次。去年因疫情影響，首度延期，將第34次院士會議及第33屆院士選舉延後一年，預計今年7月5日至7月8日舉行。

2019年港警硬闖校園與示威者對峙，中研院院士、香港城市大學校長郭位被批神隱，當時遭多名台灣立委呼籲中研院應該撤銷郭位的院士資格，當時中研院也回應，此議題應由院士會議討論。

中央社／Facebook

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