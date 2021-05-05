中歐關係因新疆問題在3月掀起互相制裁而急走下坡，影響所及，雙方歷經7年談判的中歐投資協定，周二（4日）遭歐盟委員會證實已被叫停。加上有報道指，歐盟即將提出新法防止中資併購和入標，德國外長馬斯（Heiko Maas）也在7大工業國集團（G7）外交部長會議上指出，重視經濟利益之餘也要聚焦中國人權問題，反映歐洲防範中國的措施越趨嚴厲。美國克林信大學經濟系副教授徐家健向《蘋果》指出，中歐投資協定被叫停，相信對中國經濟不會有太大影響，「因協定是額外的，對原本的GDP影響不大」，反而更值得關注的是如果歐盟立法防範中資，中國又作出反制，便可能對現有經濟帶來影響，內循環的角色會更加吃重。

中歐於去年底宣佈完成中歐投資協定（下稱協定）談判，被視為中國遭美國強力打壓下的外交突破。中國商務部今年2月公佈，去年在疫情衝擊下，中歐貿易仍增長4.9%，達6,495億美元（約5.04萬億港元），中國首次成為歐盟第一大交易夥伴。另外，歐盟對華直接投資57億美元（約443億港元），中國對歐直接投資47億美元（約365億港元），可見歐洲市場對中國的重要性。

協定將代替25項歐盟成員國與中國的雙邊投資協定，減低歐洲投資者在中國投資的不確定性。協定主要涉及以下四方面：

●保證相互投資獲得保護，尊重智識產權，確保補貼透明性；

●改善雙方市場准入條件；

●確保投資環境和監管程序清晰、公平和透明；

●改善勞工標準，支持可持續發展。

中方在協定中承諾加強對歐盟的市場准入程度，涉及電動車、金融、醫療、電信及雲服務等，不過在電信和雲服務等領域的特許權仍低於50%，總體而言，中國在協定中的讓步更大。

不過，隨着中歐在新疆問題等爭拗致關係惡化，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周二承認爭取批准協定的努力實際已暫停。

徐家健指出，去年底中歐宣佈達成投資協定已覺必有「阻滯」，因美國總統拜登更傾向與歐洲達成一致行動，「無理由歐洲對中國特別友好」，認為即使無新疆問題，協定也會受其他因素影響難順利推行。

不過，他指出，暫停協定不會對中國經濟造成特別打擊，「協定唔係原本有的，做到先令經濟長遠好啲、更緊密啲」。

反而，歐盟即將立法防止中資併購和參與招標的發展更值得觀察。徐家健說：「特別是中國作出反制，對經濟便有更大影響，因呢啲（經濟）係已經有的」。他指若出現此情況，中國經濟便會更靠內循環。

至於協定能否起死回生，徐家健認為很視乎中國是否有實質讓步：「歐盟對人權很敏感，已有一致立場，如中國不作實質承諾，給予下台階，歐盟很難退讓。」但不排除個別與中國經貿關係緊密的國家，例如德國、法國，可能在個別經貿議題與中國合作，以回應國內民意壓力。

《蘋果》記者

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