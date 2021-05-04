哈利法克斯國際安全論壇作為全球最具聲譽防衞事務論壇之一，昨日經社交平台公佈台灣總統蔡英文成為2020年「麥凱恩公共事務領袖獎章」得主。蔡英文則回應指，「這是屬於全體台灣人民的榮耀」，並強調「民主和自由，就是台灣立足世界的最好獎章！」

哈利法克斯國際安全論壇昨在Twitter發佈影片宣佈蔡英文獲獎，並形容對方為華語世界最有權勢的女性政治人物，她成功連任總統更傳達出台灣社會無懼大陸壓迫的訊息，又讚揚她在台灣的抗疫成就。今屆論壇的年會將於11月19日至21日在加拿大哈利法克斯舉行。根據往例，頒獎典禮亦將在年會上舉行，預料將由已故美國聯邦參議員麥凱恩的遺孀辛迪頒發。

加論壇指無懼大陸壓迫

對於獲獎的消息，蔡英文昨在facebook回應指，獲獎並不代表個人，而是屬於全體台灣人民的榮耀，是國際社會對台灣民主的重要肯定。她強調台灣將堅定守護民主、持續做好防疫，成為有能力貢獻全世界的良善力量，「民主和自由，就是台灣立足世界的最好獎章！」她又感謝已故美國參議員麥凱恩，形容對方為提升台灣的安全而努力不懈，是台灣的好朋友。事實上，麥凱恩晚年多次與蔡英文會面，亦曾表態支持強化台灣的國防能力，希望推動台灣有機會參與更多多邊軍事演習交流。台灣總統府及外交部昨亦就事件表示感謝。不過，蔡英文獲獎一事此前卻一度引起加拿大的外交風波。據美媒Politico上月報道，論壇早在去年底已計劃把獎項頒予蔡英文，不過報道引述消息指加拿大政府因憂慮中國抗議，曾以取消論壇贊助作要脅，以施壓對方勿向蔡英文頒獎，報道曝光後加拿大政府一度備受輿論爭議。

杜魯多強調續贊助論壇

加拿大防長上月12日首開腔否認事件，並強調將繼續為論壇提供經費。加國眾議院亦於同月15日全院無異議通過提案，同意蔡英文是獎項的理想人選，加拿大總理杜魯多同日再強調政府會繼續贊助論壇，又表示自己一直都支持台灣有意義參與國際多邊論壇，加方也會持續強化與台灣的貿易及雙方人民的關係。據資料顯示，加拿大國防部2019-20年度對論壇的年度捐款約為300萬加幣（約1,891萬港元）。面對大陸近年的黑客問題，蔡英文昨在台灣資安（資訊安全）大會亦首度公開「資安即國安2.0」國安戰略內容，當中包括成立數位發展部及專責的資通安全署。相關部門將提升關鍵基礎設施與核心數據庫的防護陣線。她指出，台灣不僅是國際上的資安攻防熱區，更是第一線練兵場。同場的美國在台協會處長酈英傑亦指，美國與台灣在維護資安的做法上是步伐一致的。

中央社/台灣蘋果新聞網