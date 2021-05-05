台海局勢越來越緊張，多方意見主張美國過去採取的「戰略模糊」政策已不適用於當前情勢，並建議改為「戰略清晰」，表明中國若武力犯台，美國必會出兵捍衞台灣。曾任美國國防部長辦公室中國科科長的博斯科（Joseph Bosco）周二（4日）在《國會山莊報》（The Hill）撰文，呼籲美國不僅應該清楚宣示會捍衞台灣，假如解放軍出兵攻台，美國應立即承認台灣為主權獨立國家。

博斯科在文章中表示，中國經常恐嚇台灣「獨立就等於戰爭」，美國與盟友應逆向操作，向北京表示「戰爭就等於（台灣）獨立」（war means independence）；美國應劃下「紅線」，讓北京當局知道若對台灣發動攻擊，美方不只會防衞台灣，亦會立即承認台灣為「國際社會中主權獨立的一份子」。

博斯科指出，「戰略模糊」政策雖在過去26年嚇阻中共犯台，卻未有阻止北京停止為未來攻台做計劃與準備，「中國國家主席習近平曾說，不能把台灣問題留給下一代，而美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）也曾警告，中國不會永遠等下去」。

博斯科又表示，三名美國現任或前任海軍高層官員近日均曾警告中共可能武力犯台，而在談到如何嚇阻北京時，他們都在美國「戰略模糊」政策上有所着墨，其中印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）雖認為，此政策多年來協助台灣維持現狀，但他同意應被重新檢視；退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）亦直指戰略模糊有其危險性，可能導致中方或台方判斷錯誤，引爆更大衝突。

對於美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）早前指，若美國改採戰略清晰政策，中國可能將此視為嚴重破壞穩定，更堅信美國決意壓制中國崛起，也可能促使台灣向獨立邁進。博斯科亦批評其發言有問題：「在政策缺乏清晰下，早就造成嚴重破壞穩定的走向，海恩斯忽略了這點。即使在美國過去對中國崛起的40年期間採取容納態度，北京亦一直指控西方試圖壓制中國。」

曾任駐華使館武官的法國退休將軍沙斐爾（Daniel Schaeffer）在接受法廣網訪問時亦認為，一旦中美開戰，地點很有可能在南海或台灣海峽，台灣對美國來說「非常重要」，美國政府應該與台灣密切合作，並提供台灣適當軍備，因為台灣的安危也事關美國安危。

他認為，一旦台灣被中國攻下，那麼北京當局將可以在台灣的太平洋海岸修建海軍基地及核潛艇基地，將對美國國家安全造成嚴重威脅。

不過，白宮國安會印太事務副顧問兼協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）周二參加《金融時報》舉行的座談會時則表示，美國的確需要關注台灣局勢，但美方若向中方清楚表態，一旦解放軍攻打台灣美國會出兵防衞台灣，如此改變戰略模糊將有「重大缺點」（significant downsides）。他強調，美中雙方均認為維持台海現狀，符合兩國利益。

中央社／《國會山莊報》／法廣網／路透社

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