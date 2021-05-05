中美在南海的軍事活動繼續增加。中國有的兩艘航空母艦「遼寧艦」及「山東艦」先後在南海訓練。有傳，美軍偵察船現時仍在南海一帶進行高密度活動，相信是追蹤「山東艦」。另外，與中國幾近鬧翻的澳洲，也有聲音指出要優先升級現役潛艇，應對中國的軍事威脅。

半官方機構、北京大學海洋研究所的「南海戰略態勢感知」計劃（SCSPI）今日（5日）在Twitter發佈，指美軍的忠誠號（Loyal）偵察船，自4月5日前後到南海水域後，於南海西沙群島與巴士海峽、西沙群島與南沙群島間，進行高強度偵察。

SCSPI估計，「忠誠號」的密集活動，很大機會是監視早前在上述水域的「遼寧艦」航母戰鬥群，之後則是監視在南海訓練的「山東艦」。

解放軍海軍於周日（2日）宣佈，「山東艦」航母戰鬥群按年度計劃於南海訓練，「訓練完全正當合法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力」，未來也會常態舉行類似訓練。

新加坡《聯合早報》網站日前訪問南京大學國際關係研究院院長朱鋒，對方指「山東艦」這次在南海訓練表明，中國在捍衞南海島礁主權和海洋權益問題上，不會屈服於美國的軍事和外交壓力。

澳議員倡升級潛艇抗中

另外，與中國關係不斷惡化的澳洲，媒體大亨梅鐸旗下的多份媒體，包括《廣訊報》（Advertiser）、《前鋒太陽報》（Herald Sun Daily）、《每日電訊報》（The Daily Telegraph ）及《郵報》（The Courier-Mail）等，同日刊出無黨籍參議員帕特里克（Rex Patrick）的文章，呼籲政府優先升級現役的柯林斯級潛艇（Collins Class），暫緩預定2034或2035年才能完工的建造「未來潛艇」計劃，以應對中國的軍事威脅。

他強調，澳洲未來數年必須準備好面對中國的軍事威脅。而「未來潛艇」計劃，將會把南澳州奧斯本的潛艇維修船塢改為建造基地，令柯林斯級潛艇的維修船塢要搬到西澳。文章指，澳洲目前已遭遇「真實的國家安全威脅」，區域情勢日益緊張，2026年時的國際情勢將更複雜，所以柯林斯級潛艇的維修與升級更重要。

柯林斯級潛艇首艦於1993年建成，水下排水量3,353噸，為世界噸位次大的常規潛艇，共有6艘在澳洲服役。

SCSPI／中央社／聯合早報網

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