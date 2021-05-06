台灣前陸軍上校劉冠軍，被指在擔任國安局出納組長時涉嫌監守自盜，在兩個機密外交帳戶中挪用近2億元新台幣（下同，約5,600萬港元）公款，2000年惡行曝光後潛逃到大陸。近日，台灣國安局赫見劉冠軍當年出境後，將機密文件交給中共，今年2月加控投敵等罪名，高檢署上月發出通緝。在台灣，投敵罪最高可被判死刑。

台灣《自由時報》報道，劉冠軍叛逃2年後，島內已有親北京媒體突然爆出台灣的「奉天」、「當陽」與「明德」等3個機密外交專案文件，國安局日前重新檢視兩者是否存在關係時，驚覺外洩的極機密與絕對機密的文件上，竟有劉冠軍辦公室專屬的影印機浮水印代號「ET28」，顯見他攜帶機密文件正本、影印本外逃，並已交給中共。

另外，劉冠軍潛逃大陸的隔天，劉父、劉妻及兩名女兒亦馬上離境，為躲避台灣當局監聽，4人還交換手機。劉的曾姓好友則幫忙變賣名車，24天後，兩人在上海交付車款130萬元（約36萬港元）。

此外，劉冠軍擔任國安局出納組長期間，管理30億元（約8.33億港元）的機密外交經費，金流複雜，讓他得以上下其手。台灣當局指，他在1995至2000年間，涉嫌擅自取走1.92億元，用作買股票、豪宅與奢侈品等。

國安局認定，劉冠軍極有可能已經投共，今年2月決定依照「投敵」、「間諜」等罪，函請高檢署偵辦。高檢署已於上月依投敵罪通緝劉冠軍，並強調有關通緝令沒有時效問題。

根據台灣《陸海空軍刑法》第24條的投敵罪，投敵者可被判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。至於充當間諜，觸犯同法的第17條，最高亦可被判死刑或無期徒刑。據悉，劉冠軍目前或已變換身份，最可能在大陸、美國、加拿大等地出沒。

台灣《自由時報》

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