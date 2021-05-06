中澳關係持續緊張，由最初莫里森政府呼籲北京允許獨立調查人員進入武漢調查新冠病毒，中方以拒買煤炭作為回應開始，兩國關係逐漸惡化。及後中國作出一系列行為，表達不滿，包括先後對澳洲的的煤炭、紅酒、牛肉、大麥等商品實施通關運輸與關稅限制。

直到較早前澳洲政府決定撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，引來中國駐澳洲大使館不滿，批評澳洲無理挑釁。近日澳洲政府更表示重新檢視把達爾文港口出租予中資企業的決定，可能會因應國家安全考慮中止租約。

中國國家發展改革委員會於今天（6日）就發聲明，宣佈無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。指近期澳洲政府某部分人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

中澳政府近年就連串議題針鋒相對，由保障國家安全、打壓新疆維吾爾族及其他異議人士，以及中國政府對新冠肺炎疫情處理欠缺透明等，令兩國關係每下愈況。同時中國一系列對澳洲出口產品實施貿易懲罰，亦引起澳洲政府對中國的戒心，開始注意到中國利用自身經濟實力轉化為政治和軍事勢力。

根據澳洲國立大學（Australian National University）3月公佈的數據，2020年中國在澳洲投資金額大幅萎縮近6成，是6年以來新低。中國外交部回應指，澳方應認真反思，為何去年中國對澳洲的投資出現斷崖式下降。但有澳洲學者認為，結果反映澳洲對中國的資金有戒心，因而加強審查外國投資者。

台灣《蘋果新聞網》/ 新京報

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