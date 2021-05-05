海南省海口市警方昨日（5日）晚間發佈通報，指公安部門正式對鳳凰金融涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，鳳凰金融實控人、董事長賀鑫已遭到刑事拘留。賀鑫是香港鳳凰衛視創辦人劉長樂的女婿。

通報指出，今年4月30日，海口市公安局龍華分局正式對鳳凰智信信息技術（海口）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。目前，公司法定代表人、實際控制人賀鑫已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

海口市警方稱，全國各省公安機關已開通渠道呼籲利益受損人報案，公安機關會全力偵查案件，並做好追討贓物、挽回損失的工作，保護群眾合法權益。

由劉長樂在2014年創立並由其女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台，於去年「爆煲」。當年9月11日，鳳凰金融在沒有任何公告和通知的情況下突然停止網貸產品。同月30日，鳳凰金融發表聲明回應外界「走數」的猜測，稱停止網貸業務是因為「部份產品回款不及時」。同年11月5日，鳳凰金融再發公告，稱將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

新浪財經

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