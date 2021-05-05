內地第七次全國人口普查結果原定上月出爐，官方卻不尋常地推遲公佈。英國《金融時報》指是因為結果顯示中國人口出現負增長，多個政府部門對有關數據及其影響尚未達成共識所致。多年來一直批評中國官方人口數據「灌水」的旅美學者易富賢對《蘋果》分析，相信是因為去年中國出生率再創新低，最新人口數據與以前官方數據有頗多不協調之處，不排除當局在難以自圓其說下對數據作「最後調整」。但他認為「紙已包不住火」，相信中央已意識到人口老化問題非常嚴峻，今年內將宣佈終結實施了逾40年的計劃生育政策。

國家統計局發言人劉愛華在今年3月15日表示，計劃在4月上旬舉行發佈會，公佈全國人口普查結果。但她在一個月後被問及何時公佈結果時，僅稱「會加快工作進度」。國家統計局新聞辦上周又煞有介事地在官網稱，2020年「我國人口繼續保持增長」，似是回應《金融時報》指中國人口在去年出現負增長之說。美國威斯康辛大學婦產科系研究員、人口學研究者易富賢接受《蘋果》訪問時稱，這反映最新的數據超出官方預期。「一方面，人口總數低於預期；另一方面，可能是出生人數也低於預期，在人口負增長的邊緣。」

根據國家統計局去年1月發表的數據，截至2019年底，內地總人口為14億5萬人。易富賢稱，他在研究多年後發現，包括現已併入國家衞健委的原國家計生委，以及國家統計局、地方教育和公安局戶籍管理部門等，都出於不同原因誇大了人口數字。國家計生委出於要延續計劃生育政策，國家統計局負責人口普查的副局長受國家計生委領導，教育部門出於多報學生可以獲得更多中央經費，公安局戶籍數據則因為有很多人為購房和獲得教育醫療等服務而辦理「多戶口」（即一人辦多個人頭戶口），混雜了大量水份。易富賢基於醫療、教育、婚姻等各項社會指標，重新評估中國的生育率和出生數，認為2020年的實際人口不超過12.8億。

「中國人口普查數據最大問題不在原始數據的水份，而是在最後的數據調整。原始數據低於預期，當局就來急轉彎。」易富賢舉例稱，2000年人口普查顯示的年度出生人數為1,400多萬，但是國家計生委和統計局公佈的卻是1,771萬，而2010年人口普查亦顯示當年10歲人口為1,400多萬。他指，人口普查顯示的中國總和生育率（每名在育齡期婦女生育的平均子女數目）在2000年已跌至1.2左右，遠低於世代更替水平的2.1，但中國官方公佈的卻是1.8。「國家計生委政策法規司于學軍在2007年接受中國政府網訪問時說：『我們的（總和）生育率肯定不是1.2，如果是1.2的話，我們就沒必要實行計劃生育了。由於生育率仍有1.7至1.8，所以我們還是要實行計劃生育。』如果中國能夠客觀調查生育率的話，早就應該停止計劃生育了。」

易富賢指出，中國自90年代初的人口數據即存在「灌水」，因此形成長期以來對未來國民經濟發展的估算都過於樂觀。內地經濟學家任澤平去年曾發表報告指，隨着中國人口提前出現負增長，中國的大市場優勢將逐漸喪失，綜合國力也將受到影響，「嚴重影響民族復興和大國崛起」。易富賢也有類似的觀察，並斷言中國至少在未來15年內難以取代美國成為全球最大經濟體：「中國的15歲至59歲勞動人口從2011年開始下降，導致經濟動力下降，2011年因此也成為中國經濟的拐點。1978至2011年中國經濟平均每年增長10%，但2011年後隨着勞動力下降，經濟增速也開始下降，從2011年的9.6%下降到2019年的6.0%，今後還會因為老齡化加速而下降。我們目前的人口結構大致類似於日本1992年的水平，到2035年大概類似於日本2018年的水平。日本經濟在1992年至2018年間年均只有1%的增長，中國到2035年左右經濟增長率有可能低於美國，因為屆時中國的人口結構要比美國還要惡劣。」

「1980年中國的人口年齡中位數只有22歲，美國當時是30歲，當年是『少年中國』追趕『青年美國』，兩國的經濟差距不斷縮小。但是中國的年齡中位數在2014年左右開始超過美國，現在是42歲，而美國是38歲；到2030年中國已達49歲，美國只有42歲；到2050年中國將達56歲，美國只有44歲。所以說今後是『老年的中國』跟『中年的美國』之間的博弈，中美之間的經濟差距只會不斷的拉大。」易富賢指出，人口結構變化有其規律，隨着人類預期壽命延長，以及教育和醫療水平提高，生育率會自然下降。「印度在60年代的總和生育率近6.0，但現在已下降到2左右。中國即便不實施計劃生育，生育率也會沿着台灣和韓國的老路下降。」

「生育率下降就像從山上滾下的石頭，你不去推它，它也會滾下來；但是中國的計劃生育政策就一腳把這個石頭踢下懸崖，所以中國生育率下降得比任何國家都要快。中國是未富先老。」易富賢認為，中央已意識到人口急速老化不利經濟發展，斷言在今秋舉行的中共中央六中全會有可能宣佈停止計劃生育。他估計官方公佈的最新人口普查數據仍有「灌水」成份，畢竟若與以往數據相差太大的話難以自圓其說，但這次的「灌水」幅度應會有所收斂。「紙已包不住火，利益集團很難再繼續阻攔，中央政府應該會有勇氣來徹底停止計劃生育。」

易富賢專著《大國空巢》成禁書

旅居美國逾20年的易富賢，2007年在香港出版嚴厲批判中國計劃生育政策的專著《大國空巢》。該書經修訂重寫後，於2013年由直轄於國務院發展研究中心的出版社出版，但在2016年後，疑因計生部門施壓，又被禁止再版。他直言以原國家計生委為首的「利益集團」害怕他的書在內地出版，「因為他們過去竄改數據是犯罪，應該要被追責。」

有「計生政策總設計師」之稱的科學家宋健，在80年代初根據環境資源提出中國「適度人口在7億人左右」的觀點。易富賢直指有關論點都是建立在錯誤數據上，因為隨着社會發展，對人口的承載能力可不斷提高。「現在中國面臨的不是糧食不夠，而是糧食過多導致的肥胖；中國現在的耕地不是不夠，而是有兩億多畝的耕地沒人種。」

此外，易富賢認為聯合國也參與了為中國人口數據「灌水」的過程，因為中國在80年代初建立的計劃生育體系，就使用了當年聯合國撥出的5,000萬美元作啟動資金。「聯合國以中國官方數字為基礎，再作出自己的推算，然後中國官方又參考聯合國的估算來推測中國的生育率。」聯合國經濟和社會事務部把2019年中國人口估算為14.3億，較同年中國官方估算還要高出近3,000萬人。

《蘋果》記者

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