海南省海口市公安昨日公佈，鳳凰金融涉非法集資已被正式立案偵查，董事長賀鑫也已遭刑事拘留。其實早於去年9月，鳳凰金融便傳出爆煲，7萬投資者的98億人民幣（下同，約118億港元）資金不知所蹤，追討無門。今年2月８日，香港鳳凰衛視傳出高層大地震，亦有猜測指與鳳凰衛視旗下金融業務爆煲有關。

鳳凰金融平台由劉長樂於2014年創辦，其女婿賀鑫擔任董事長兼CEO。

據微信公眾號「烏鴉難友家園」稱，前幾年內地支持普惠金融和「互聯網+」，很多人出於對鳳凰衛視的信任，貸款給鳳凰金融，由他們再貸給需要資金的人，獲取不算高的利息。

惟2020年9月30日，鳳凰金融深夜在其APP上發聲明，指因為「部份產品出現了回款不及時的現象」，要停止網貸業務，7萬投資者共98億人民幣（約118億港元）資金不知所蹤，卻追討無門。11月5日，鳳凰金融又發公告，稱他們將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

《蘋果》於今年2月聯絡到一名來自四川宜賓市、在QQ管理225人苦主群組的苦主胡先生（化姓），他展示鳳凰金融的截圖顯示，共出借約47萬元（約56萬港元）予鳳凰金融，曾獲得收益約1.6萬元，待收收益約2.2萬元。胡先生指，會維權到底，與其他苦主一起起訴鳳凰金融；至於起訴進度如何，他當時並沒有透露。

內媒則引述一名受害者表示，去年初開始突然無法取出資金，年邁的父母逾百萬退休金血本無歸，「因為相信鳳凰衛視的品牌，鳳凰金融是劉長樂女婿賀鑫做老闆的，以為很可靠。」另一名來自廣東的借款人吳先生稱，那些聚集民眾都是互聯網金融交易息服務平台「鳳凰金融」的網貸產品用戶，「我們一共有7萬出借人，我們也是鳳凰衛視的忠實觀眾」。從2020年9月11日至今，鳳凰金融未還過一分錢。

資料顯示，鳳凰金融旗下從事網絡借貸訊息中介業務的是鳳凰智信信息技術（海口）有限公司，鳳凰智信是鳳新科技（海口）集團有限公司全資子公司，法人為賀鑫，而賀鑫同時是鳳新科技持股比例最大的股東和法人。不過，鳳凰金融傳出爆煲後，去年11月11日，鳳凰智信就發佈公告強調，該公司按照《公司法》及網絡借貸訊息中介機構業務活動管理暫行辦法相關要求，獨立運營業務，並有獨立的業務營運管理團隊，似乎在撇清和鳳凰衛視方面的關係。鳳凰衛視集團似乎也在撇清和鳳凰金融的關係，據內媒報道，鳳凰網刪除了平台入口鏈接，此前發佈的關於鳳凰金融的新聞、影片等內容亦已下架或無法打開連結。

內媒當時批評，即使雙方試圖撇清關係，但從過往訊息及公司訊息中仍可見兩者間有千絲萬縷的聯繫。今年1月15日，鳳凰金融推出3個「出借人應急提前退出通道」：一是大病特困應急提前退出通道，但專線電話打不通或無人接；二是應急資金退出通道，讓資金管理公司，對出借用戶未到期或逾期債權進行購買，但這種購買卻要借貸者自行出價，有人填寫七折也未能成交；三是債權兌付商城，讓借貸人用債權購買家電、糧油米麵、日用品等。

投資者不斷與平台負責人交涉，又多次在網上投訴，甚至圍堵公司的辦公大樓，近期又要求劉長樂出面，但遲遲未有還款方案。

一名不願具名的北京金融官員表示，內地清退PSP過程中產生二次災害，不是一兩家平台的問題，是一個行業的問題，整個行業都坍塌，大部份平台根本拿不出解決方案，有的公司負責人已進監獄，根本就沒人管。

聯合報

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