台灣早前就通過同性婚姻合法化，保障同性的婚姻權利，有關機構今年就通過修正草案，規定同性伴侶只要其中一方是台灣人，即可以在台登記結婚。

一對同性戀者信奇與來自澳門的伴侶阿古，2019年在台灣戶政機關就「涉外民事法律適用法」第46條，婚姻成立依各該當事人本國法，因此內政部指示戶政單位，僅能准許雙方均來自同婚合法國家的當事人登記結婚。

因此二人登記遭拒，一直協助他們的「台灣伴侶權益推動聯盟」就以澳門人之婚姻關係是採澳門人的屬人法——意即個人常居地法提出行政爭訟。

阿古由2017年搬遷赴台，早就把台灣當做自己的家，他們二人在台共同生活、一起經營蛋糕店，因此「台灣」就是阿古的常居地，適用反致原則之後，他們婚姻關係成立要件應依照台灣同婚專法而非澳門民法。

今（6日）台灣法院就宣判兩人勝訴，代表戶政機關要容許二人申請結婚，是台灣首宗跨境同性婚姻權益勝訴案件，不過當局仍然可以提出上訴。

二人獲悉勝訴後在法院外見記者，指知道不少跨境同性伴侶亦正等候判決，感謝法院判兩人勝訴。「台灣伴侶權益推動聯盟」亦呼籲內政部等行政機關應正視跨國同性伴侶結婚私權利應立即開放跨國同性伴侶在台登記結婚，全面落實同性婚姻法制化。

台灣同性婚姻新修正草案內容，指若同性伴侶一方是大陸人，涉及兩岸人民關係條例，仍然不允許在台辦理結婚登記，不過香港及澳門則屬於類推涉外案件，適用新規定。

「台灣伴侶權益推動聯盟」FB網

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