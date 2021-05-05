河南有網民日前爆料，指平頂山市一名9歲苑姓男童，今年3月因在課堂上與同學說話，遭冷血的常姓男教師強扯頭髮。男童回家後感到惡心嘔吐，家長發現他頭部腫脹，即帶他到醫院檢查，結果竟發現他因大面積頭髮被用力拉扯，頭皮與頭骨已經「骨肉分離」，中間積血，必須透過穿刺抽出血液，才能讓頭皮與頭骨重新貼合，正常生長。男童治療時發出撕心裂肺哭喊聲的影片流出後，激起網民熱議。警方於5月1日發出的鑑定意見通知書顯示，男童屬輕傷二級；目前，常男已被刑事拘留。

男童的母親苑女士表示，3月5日，兒子在學校上課時，因為與另外2名學生說話，老師就強扯他的頭髮，把人從教室最後一排位置拉到最前方的講台上罰企。兒子下課回家後感到不適，晚上甚至惡心嘔吐，翌日情況仍未好轉。直至3日後，苑女士發現兒子頭皮浮腫，連忙帶他到醫院求診。醫生指男童的頭皮在劇烈拉扯下已與頭骨分離，骨皮間積滿血，必須利用穿刺將血抽出，才能讓頭皮與頭骨重新貼合。

經過多次穿刺，醫生共抽出超過1公升血液，男童甚至一度出現貧血症狀。由於穿刺手術不能進行麻醉，治療過程讓男童飽受痛苦。在經過23天治療後，男童始能出院。

針對常姓男教師施虐一事，苑女士已於3月8日報警，惟校方直到男童住院近20天後，才將涉事老師停職。該校副校長解釋，是因初時不知道事情嚴重性。校方亦多次強調，這是該名教師的個人行為，與學校無關。苑女士極為不滿校方的處理態度，決定公開事件及追究責任：「我無法原諒，他要接受應有的處罰。」

事件曝光後，常姓男教師已於上周六（1日）遭警方刑事拘留。校方表示，該校是公立學校，事件已進入司法程序，一切責任歸屬將遵照法院判決處理。

《貴陽晚報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）