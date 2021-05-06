中央政法委旗下新聞網站官方微博「中國長安網」，日前發放合成圖嘲諷印度大批民眾染疫死亡，遭到網民指摘。美國使館簽證處也在社交平台上玩出火。簽證處昨日（5日）在官微發文宣佈分段恢復學生簽證申請，但配有一條寵物狗艱難爬出柵欄的短片，更留言「你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」引發內地網民憤怒。最終簽證處刪去原片。

美國使館簽證處出事的貼文，起首是「春暖花開，你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」然後才宣佈學生簽證申請已分階段恢復，呼籲內地的美國留學生快快準備申請。

這個圖文並茂的貼文一出，即在內地網絡引爆「美國使館簽證處把留學生比喻成狗」的話題，許多網民批評事件很具侮辱性，指「按美國的標準這應構成種族歧視」。又指「美國終於承認是狗國了」、「美國官方下場公開辱華了」、「你們簽證門檻越來越高了，不是狗都不行」。

只有少數網民提出，事件或出於文化差異產生的誤會，因在美國文化中，狗狗並無貶義，而是親密朋友。但也有網民認為，簽證處作為駐華機構，不明白兩國對狗狗的文化差異，也是犯了低級錯誤。

內地媒體觀察者網就事件評論稱，「美國使館簽證處」作為面向中國人的機構、在中國發文，應該要了解中國的文化，質疑在微博發文理應需要層層審批，為何無人發現狗在中文語境下的貶義。

輿論發酵後，美方在數小時後，將該微博刪除。

《環球時報》總編輯胡錫進之後留言指「太逗了，帝國主義看大事不妙，就這樣夾着尾巴逃跑了。」

美國拜登政府4月27日宣佈，8月1日起，中國、伊朗、巴西和南非持有F-1（學術性項目）、M-1（職業性項目）簽證的學生，可在開學前30日乘直飛航班到美國。意味解除了前總統特朗普去年1月，對包括中國在內的留學生赴美禁令。

觀察者網／abc News／新浪微博／ET新聞雲

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