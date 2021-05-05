國家主席習近平女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料被公開，令24人被集體判刑的「惡俗維基」案件，被指是主犯的牛騰宇經過一年九個月的囚禁後，周一（3日）終首次獲准與母親會面。牛母指兒子在獄中不願再多提受酷刑的情況，但堅持自己是代罪羔羊，已寫好申訴狀，惟其代表律師對本報表示，成功申訴機會不大。

牛騰宇的母親周一抵廣東茂名第一看守所與兒子見面，會面後她指，當牛騰宇聽到外祖父母在他入獄後因悲傷先後離世時，悲傷痛哭。牛母又指，牛騰宇不願重提受酷刑細節，亦不想母親看到自己右手手指殘疾，一直保持微笑，強忍淚水，叮囑母親要「保重自己，不要太牽掛我」。

律師稱成功機會微

對於自己的控罪，牛騰宇堅持是被冤枉，只是代罪羔羊，他認為上月二審時，法院沒有糾正錯誤，又指自己在佛山看守所被毆打時，曾說網站是上海教育局高層的兒子顧楊陽製作，質疑顧家利用權勢、金錢嫁禍罪行給自己，牛騰宇指警方當時恐嚇自己，「不用提顧楊陽，再提就敲掉你牙」，已準備好繼續申訴。

牛騰宇其中一名辯護律師包龍軍向本報表示，案件二審存在諸多疑點，當中二審法官張書銘曾參與一審量刑，律師提出要他迴避的申請也遭駁回，為此將繼續就案件過程中的違法行為提告，為牛騰宇申冤到底，但相信成功申訴機會不大。

自由亞洲電台/《蘋果》記者