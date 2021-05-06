江蘇南通上周六（1日）出現極端天氣，颳起10級至14級大風與冰雹導致11死過百人傷。北京今日遭遇大風及沙塵威脅，預計陣風可達9級，接近歷史同期極植。

北京氣象台表示，今日中午到傍晚，北京風力最大，並伴隨沙塵天氣，有5級左右偏北風，陣風可達8、9級，接近歷史同期極值（22.8米/秒，2010年5月5日）；沙塵影響北京時最低能見度5公里左右，晚上約8時逐漸減弱。

氣象台表示，近期，歐亞大陸中高緯地區冷空氣活躍並不斷南下，受其影響，6日至8日北京多大風天氣，目前處於大風黃色和沙塵藍色預警信號。

北京市生態環境監測中心表示，據今日零時至早上8時北方地區雲微物理遙感圖，中國北方受到大範圍沙塵影響，截至上午8時沙塵前鋒已傳輸至京津冀西北部上空。預計今天中午前後至夜間，北京會有明顯沙塵影響，短暫時間PM10濃度達到重度污染。

而香山公園因應有大風沙塵預警，宣佈暫停公園索道運行，並建議遊客不要戶外活動。

北京日報

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）