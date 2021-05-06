北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜早前發文指控內地醫療界治療癌症的黑幕後，疑因受壓要自行刪文。至於他指控上海醫生陸巍涉對患者進行誘騙治療，國家衞健委日前回應指，陸巍的治療原則上都是符合規範。張煜昨日通過「知乎」平台發文，形容衞健委的調查結果如同當頭棒喝；他還向衞健委下戰書，要求與專家團就陸巍事件進行辯論，並下「重注」，一旦輸了，他願意終身釘牌。

「衞健委的調查結果就如同當頭棒喝，明確的告訴我和所有人：陸巍醫生對患者的診療原則基本沒有問題，有的只是小錯。我真的很失望，也有憤怒和擔憂，因為這不是一件小事，這是涉及大是大非的問題。」大爆內地醫療界「腫瘤治療黑幕」的張煜，昨日在知乎再次發文，用詞同樣毫不留情面。

他續稱：「假如連陸巍醫生這種胡亂的前所未有的五葯聯合治療都是不違反原則的治療，誘騙患者進行血液NGS測序和未經准許的生物免疫治療都只是小問題。我覺得我不需要繼續控訴不良醫療行為，反正將來任何腫瘤患者用任何不靠譜的藥物都可以說是不違反原則，所謂指南、說明書和臨床文獻都可以丟到一邊，因為不需要參考，醫生可以想怎麼治療就怎麼治療，拍腦袋想出的治療也符合原則。」

張煜特別要求衞健委允許他與專家團全體人員，就陸巍事件中是否違反醫療原則的問題，進行一場公開辯論，還以個人前途作擔保。他說：「如果我輸了，我請求衞健委吊銷我的行醫執照，終生剝奪我的行醫資格，無怨無悔。如果我贏了，我請求衞健委重新更換專家團，並對陸巍事件進行二次審查，期望得到一個更加公平公正的結果。」

他還毫不諱言要挑戰衞健委的權威：「沒錯，這篇文章，就是我對衞健委的專家團的亮劍，如果還有身為醫生的榮譽感，我希望你們能夠堂堂正正的回覆。」

上月18日，自稱北醫三院腫瘤內科醫生的張煜在知乎發表文章，稱當前罹患腫瘤的患者之所以會陷入人財兩空的悲劇，絕大多數是因為醫生因經濟利益驅使而進行的濫用藥物、不遵從標準治療方案等不端行為。

張煜並投訴，上海知名三甲醫院的普外科醫生陸巍，在收治一位來自青海的晚期胃癌AFP陽性患者的過程中，讓患者進行不可靠的NGS測序，採用不合理的胃癌二線治療方案，向患者推薦無效、昂貴、不合法的NKT治療，並濫用性價比過低的輔助用藥。衞健委隨後表示，會作出調查核實。

至上月27日，衞健委通報指，經過專家和同行評議，認為陸巍的治療原則基本符合規範。同時，有媒體發現，張煜事後被停診多日，疑遭到「清算」。

新浪網

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