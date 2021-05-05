香港鳳凰衛視創辦人劉長樂的女婿賀鑫，其實際控制的P2P網貸平台鳳凰金融自去年傳出借貸爆煲醜聞後，海南省海口市公安局昨通報，已正式立案偵查鳳凰金融涉嫌非法吸收公眾存款事件，該公司實控人、董事長賀鑫已經被刑事拘留，有指事件涉及7萬名受害人，款項涉及約98億元人民幣（下同．約119.3億港元）。

據海口市公安局通報指，全國各省公安機關已開通受案渠道，籲受害人前往所在地公安機關報案，強調公安將全力展開偵查並做好追贓挽損工作，並將依法適時公佈調查進度。

7萬人中招 涉款百億

鳳凰金融去年9月突在無預告下停止運作多款網貸產品，又未按時向出借人支付本息，網上社交平台更一度傳出鳳凰金融高層已經「走路」。鳳凰金融其後至少兩次發聲明，強調平台平穩營運，但承認「部份產品回款不及時」，並將原因歸咎於「疫情以來，部份借款用戶回款逾期」及有「老賴」造謠擾亂平台，當時鳳凰承諾會「幫助出借用戶開展退出工作」。

不過，早前有苦主在報章刊登律師聲明，直斥鳳凰提出的解決方案嚴重損害出借人利益，要求清償本金利息，更有人持橫額圍堵鳳凰辦公地點。據悉，截至去年10月，鳳凰金融平台存量用戶遍佈全國，數量達70,400人，存量借貸餘額約98億元。

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