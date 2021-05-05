夏天為會大地帶來雨水，容易引起蚊患。在廣東深圳，就有一名男子每晚都要與蚊子搏鬥，無法安睡。近日他忽發奇想，把每日啪死的蚊子製成標本，並製作出一本「滅蚊日記」向朋友展示自己的戰績。事件經傳媒報後，住在深圳的網友紛紛留言表示感同身受，感嘆「生活在深圳，一年四季都在跟蚊子鬥智鬥勇」。

滅蚊事主會用膠紙將蚊屍貼在一本筆記本上，亦記錄低滅蚊的日期和時間，單單是27日，事主就滅了5隻蚊，獲得暫時的勝利，但其後，不知是否蚊子變得聰明還是有其他原因，滅蚊的數量銳減，4月28日和4月30日都只滅了一隻，29日更是一隻也「抓不着」。

事主向內地傳媒指，由於近期下雨，加上進入夏季，每晚關燈躺在床上，蚊就會在耳邊飛，於是又要開燈滅蚊，來來回回每日都會被折騰兩、三小時。為了向朋友抱怨時能拿出證據來，於是就製作出這本「滅蚊日記」。

住在深圳的網友看到相關報道，紛紛表示認同，要「每天睡前打，半夜起來打，睡醒還得打，深圳的蚊子還嘴尖，咬人的時候還會痛」，更有網友表示試過一天打死13隻，「蚊子飛過都能徒手抓了」。

亦有網友建議事主點蚊香或使用蚊帳防蚊，但有網友指深圳的蚊子又煩又聰明，「有蚊帳也一樣可以進來咬你」。

至於是否有些人特別容易吸引蚊子光顧？中國天氣網曾指，蚊子容易被熱、汗液、體臭和二氧化碳等吸引，所以呼吸頻率較快、出汗多、新陳代謝快、化濃妝以及經常喝酒吃肉的人更易招蚊，且蚊子還具有趨暗性，穿深色衣服及膚色偏黑的人特別容易成為蚊子吸血目標。

文章又建議要及時清理室內外積水，備好防蚊產品，注意個人衞生，勤洗澡、換衣服，外出活動時穿長衣長袖、淺色衣物，避免去草叢、陰暗處，做好個人防護。

中國天氣網／新浪微博

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