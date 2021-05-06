兩岸疫情最新數字：大陸昨（5日）新增5宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為四川2宗、雲南2宗、廣東1宗，累計確診病例90,726宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,160宗，死亡個案12宗。

台灣華航機師疫情問題愈演愈烈，昨（4日）更爆出擴散至其他航空公司。據台灣媒體報道，台北市成功國宅傳出有確診機師居住，但未出現於中央公布的足迹中，引發居民疑慮。台北市長柯文哲希望政府能給地方完整名單，但疫情中心指揮官陳時中表示，早就有通報系統在運作。

柯文哲認為會爆發華航機師染疫問題，是因疫苗接種順序有誤，指應該要讓航空機師、機組員順序提前。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今(6日)接受台灣廣播節目《周玉蔻嗆新聞》訪問時回應，柯此說法完全是「馬後炮」，指之前台灣沒有買到疫苗時，許多人就批評為何買不到疫苗，現在有疫苗但卻爆發華航機師問題時，就批指揮中心定的疫苗接種順序錯誤。

他直言為了保持醫療能量，全世界接種疫苗的首位都是醫護，若台灣把機組人員擺在第一順位接種疫苗，「那真的會笑死人！」，成為國際笑話。

李在節目上安慰民眾，「我們去年歷經磐石艦群聚、部桃事件，去年還有10個找不到感染源的個案，我們已經歷經那麼多風浪了，大家怎麼那麼沒信心呢？」他坦言，這次的華航事件雖有破口，但不會做成大規模社區感染。表示現在的確診者都是有關連的，可以追溯感染源的，希望市民可以安心。

中國「科興」及「國藥」兩款疫苗迄今未獲世衞（WHO）認可，世衞獨立專家小組昨日（5日）發佈此兩款疫苗的第三期臨床試驗證據評估報告，大致認為它們能有效保護18至59歲以下的成人。

60歲以上人群，國藥和科興的保護力證據分別為「可信度低」和「可信度中等」，安全性證據則分別為「可信度非常低」和「可信度低」；針對已有慢性病的患者，國藥疫苗的保護力及安全性證據都是「可信度非常低」，科興則分別是「可信度中等」和「可信度低」。世衞預計本周會公佈是否批准這兩款疫苗，是否可獲緊急授權。

美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relation）全球衞生問題高級研究員黃嚴忠解釋，世衞的評估報告不是針對疫苗本身的安全和有效性，而是就現有證據的可信度和可靠性作評估。他指，中國不知甚麼原因，第三期試驗必須要到國外做，而且只有很少部份老人參與。

評估文件包括來自中國、巴林、埃及、約旦和阿聯酋的臨床試驗數據摘要，指出在多國三期臨床試驗中，接種兩劑國藥新冠疫苗的效力為78.1%。

《周玉蔻嗆新聞》/ 《自由時報》／自由亞洲電台

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