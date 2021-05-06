美國前總統特朗普頒下限制具軍方背景的華資企業，在美國證券交易所上市的禁令可能有變。有報道指，拜登政府正重新考慮修改把華企列為軍方關聯企業的標準。

美國新聞網Politico報道，美國司法部律師Joseph Borson周一（3日）在聯邦法院回應法官有關國防部會否着手解決上述禁令帶來的司法問題時表示，政府正考慮是否要修改將中國公司列為與軍方關聯企業的標準，稱「政府正考慮不同的選擇。」

特朗普去年11月以行政命令，禁止美國企業或個人投資於與解放軍有關聯的華企。美國國防部其後把包括小米、中移動和中電信等44間華企列入黑名單，導致國際指數公司把有關上市公司從指數剔除，美國證交會（SEC）亦有要求這些公司退市。當時北京批評美國濫用國安概念，打壓華企，違背美方標榜的市場競爭原則。

報道指，Joseph Borson在法院指出，兩間被列入黑名單的華企就該禁令提出訴訟，其中一間公司早前獲裁定可豁免執行禁令，法庭接納其辯稱國防部證明該公司與中國軍方有聯繫的理據不足。至於另一間中資公司，預料在未來幾天會獲判勝訴。

法官當時再問Joseph Borson，國防部是否正努力解決特朗普上述禁令帶來的法律問題時，Joseph Borson表示，政府已研究如何就法院裁決引伸的問題作出回應，並承認法院的判決令拜登政府陷入兩難，白宮正考慮是否要修改將中國公司列為與軍方關聯企業的標準。

小米於今年1月就禁令提起訴訟，3月獲美國法院裁定可豁免執行禁令，法官當時形容禁令「武斷且反覆無常」，剝奪了小米的正當程序權利。

另一間被列入黑名單的公司籮筐技術（Luokung Technology）3月初亦就禁令提訴，指美國聯邦官員執行此一禁令違反行政程序法，美國司法部並無法證明該公司與中國軍方有關聯，而且小米已贏得訴訟。美國司法部接納小米勝訴的結果，決定不提上訴。

報道引述國際事務顧問機構RWR Advisory Group總裁兼執行長羅賓遜（Roger Robinson）的說法，指拜登可以透過自己採取行政行動來限制這些訴訟的影響，否則這些案件可能會被一些人視為先例。但若拜登採取行動釐清禁令是如何生效的，情況可能會發生很大的改變。

另外，美國國務卿布林肯周二（4日）接受英國《金融時報》專訪。他表示，中美並非正在「新冷戰」，美國只是在「確保民主強大、有彈性且滿足到人民的需求」。又形容國與國之間關係複雜，拒為中美等大多數關係貼上標籤。布林肯指，美國不認為其他國家要與中國切斷經濟關係，但希望保護商業、環境、知識產權和科技等基本原則，他又否認美國正在迫其他國家選邊站。

Politico／《金融時報》

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