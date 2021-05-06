在港上市，內地玻璃企業「福耀玻璃」（3606）創辦人曹德旺昨日宣佈，將出資100億元人民幣（下同，約120億港元），在老家福建興建一間公立大學，目標培訓工程人材。校名目前擬定為「福耀特技大學」。是次捐出的100億元，是中國近代教育史上第二間，由個人捐款資建立的公立大學。曹德旺創立的「福耀玻璃」曾成為Netflix記錄片《美國工廠》中的主角。

公立大學，一般是指以國家政府或地方政府資助創立的高等機構，由國家撥款，主要以培養人才為主，完全無法盈利。私立學校，民營學校，則都是以教育為輔，盈利為主。兩者性質完全不一樣。

1921年，祖籍福建泉州的華僑陳嘉庚曾變賣全部身家，興建最早的廈門大學，亦是中國最早的頂級大學，之後直接將廈門大學全部捐給政府。

現年75歲，百手興家的曹德旺自小家境貧窮，9歲才有機會上學，14歲就被迫輟學。曹德旺自成功後不斷行善。去年11月曾透露，自己37年來已經捐款160億（約193億港元）。加上今次過次捐款100億，即先後已捐款逾近300億港元。

記錄片《美國工廠》講述曾於2008年，金融危機中倒閉的一家通用汽車裝配廠於6年後，被曹德旺以1,500萬美元（約1.16億港元）收購舊廠房，目標是改造成一座18萬平方米的玻璃製造廠。當時，曹德旺容許工廠內掛上美國國旗，讓工人獲得身份認同。記錄片反映這家中國工廠在美國種種的文化差異和衝突的景況。

「福耀玻璃」上月底公佈，擬發行1.011億新股。公司指，集資所得60%資金將用於補充營運資金並優化資金、15%用於償還計息債務、15%投資於研發（R＆D）項目、10%擴大光伏玻璃市場和一般企業用途。

新浪財經／每日頭條

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