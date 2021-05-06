美國國務院3月發表《2020年度人權報告》，首次指控中國對新疆維吾爾人實施種族滅絕。美國兩黨的參議員，讚賞國務卿布林肯在《報告》中，刪去美國承認西藏自治區和藏族自治州縣是中華人民共和國一部份的「不必要」措辭。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）5日發表聲明，表示和民主黨參議員萊希（Patrick Leahy）給布林肯的一封信中，指美國國務院的人權報告，過去談到中國部份的西藏一節時，開首總是說「西藏自治區以及在四川、青海、雲南和甘肅等省份中的藏族自治州和自治縣是中華人民共和國的一部份」。對今年則刪去相關的無必要措辭表示讚賞。

他們在這封標註日期為5月4日的信中說：「我們不應該讓中共來定義我們與他們或生活在中國的人民互動的條件，我們也不應該不加批判地接受中共對過去或現在的實地情況的描述，」這兩位參議員在聯署信中批評，「中共歪曲歷史，在某些情況下甚至完全改寫歷史，以符合自己的政治目標。經驗告訴我們，中共堅持別人必須接受的對歷史的『正確』理解，在一些重要方面是不完整或不正確的。」

「促進人權和民主必須保持為我們外交政策的核心元素，而且我們做好了與你合作的準備，以確保這些問題不會在與中華人民共和國政府追求其他利益時被邊緣化，」萊希和魯比奧最後說。

魯比奧是《2019年西藏政策與支持法案》的起草人，以及是參議院外交關係委員會成員。萊希是參議院撥款委員會主席和參議院臨時議長。

美國前總統特朗普去年簽署《西藏政策與支持法案》成為法律時，中國當時對此表示反對並要求美國停止干涉中國內政。

美國國務院按照法律每年要向國會提交有關各國人權狀況的報告，供議員們在審議立法、批准外援以及其他一些決策時做參考。拜登新政府的國務院今年3月30日公佈了2020年度的《各國人權報告》，在中國部份，指摘中國政府對維吾爾族實施「種族滅絕」和侵害人身的罪行，包括百萬平民被任意監禁，200萬維人需要接受「再培訓」，婦女面對強迫絕育、強姦，平民遭酷刑、強迫勞動等。

外交部發言人華春瑩之後以長達7分鐘反駁上述報告，批評美國對新疆亂扣帽子，又以錯誤的「黑奴」照片指摘美國。

而在美國發表人權報告前夕，中國於3月24日發表《2020年美國侵犯人權報告》 ，批評美國防疫失控、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境等問題，形容美國是全球穩定的最大麻煩製造者。

美國之音

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