形同虐待動物的「寵物盲盒」近期在內地引起關注。成都有動保人士日前在一輛速遞公司貨車上，發現大量寵物盲盒。逾百隻幼貓幼犬被裝在塑膠箱，以紙皮或麻袋包裹。大量膠箱被密集叠高至十層高，其中一個膠箱內更有三隻動物，相當擠迫。由於環境惡劣，不少貓狗驚恐吠叫，執法人員到場時，已有至少四隻動物死亡。目前動物檢疫部門已暫扣該批貓狗，稍後會交由當地動物救助中心接收。

成都愛之家動物救助中心一眾義工周一（3日）夜晚發現一輛中通快遞貨車上傳來貓狗叫聲，打開車廂門後，揭發有大量裝載貓狗的膠箱。義工找到的快遞單上，顯示發貨地點為當地一個花鳥市場，貨物詳情則寫有「混血藍貓母新」及「極品大骨架高加索混血公幼年犬」等，該批動物正準備以一般貨物名義，被運往外地，懷疑是動物盲盒。

義工即場拆盒救逾百隻

義工發現動物時，車廂內極為擠迫，空氣渾濁，膠箱堆積如山，細小膠箱內的動物毫無活動空間，箱中一些動物為普通唐狗或唐貓。由於環境惡劣，加上擔心買家發現並非名種貓狗會丟棄，義工阻止貨車離開，並向警方舉報。執法部門隨後到場，義工即場拆箱解救，並為部份貓狗餵葡萄糖及水。不過，160多隻貓狗中，仍有四隻死亡。動物檢疫部門正檢疫獲救貓狗，患病動物會安排治療，其餘則交由救助中心安置。

揭發事件後，貨車司機表示僅按指示運送，對貨物中有貓狗不知情。成都市公安局金牛分局民警則回應，警方無執法權，按法規轉交農業農村局處理。惟農業農村局表示，事件暫未有調查結果，該局只管理動物運輸、防疫執法，如涉經濟糾紛，便無職權管理。

中通快遞認違規道歉

按監管內地速遞行業的國家郵政局去年3月規定，要嚴格規範活體動物寄遞。今年生效的《動物防疫法》也規定，運送動物時須符合檢疫要求，並向相關主管部門備案。涉事的中通快遞事後發聲明，表示誠摯道歉，又承認違規，該公司四川管理中心寄遞安全負責人已被停職處分。

事件亦引來官媒發聲，央視評論指，用盲盒裝動物，是將人的快樂建立在動物痛苦上，背離人性。事實上，動物盲盒已非首次引發爭議，過往有買家開箱後不滿退貨甚至丟棄動物。

澎湃新聞網／大象新聞