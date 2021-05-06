內地五一假期結束，當局今日公佈今年各種交通工具，在假期時共運載2.67億人次，平均每日5,349萬人次，比疫情前的2019年日均增長0.3%。人多外出旅行，消費卻未有預期般恢復，假期時內地旅遊收入約1,132億元人民幣（約1,358億港元），比去年增加138%，但與疫情前比較，僅及當時的77%。

內地當局統計，鐵路仍是民眾最主要的交通工具，今年鐵路在五一假期時，發送共7,850萬人，比2019年同期日均增長5.5%；公路交通則旅客1.75億人次，比2019年5月日均增長1.5%。至於航空交通，假期時則發送866.3萬人次，比2019年同期日均增長0.1%。

文化和旅遊部同時公佈，今年內地在五一長假外出旅遊的民眾有2.3億人次，比2019年增加3.2％，可是，境內旅遊收入約人民幣1,132億元，未能回復疫情之前的水平。

不少內地民眾亦會在五一假期時網上購物，商務部公佈目前正舉行的「雙品網購節」，從上月28日起至本月5日全國零售額達3,818億元（約4,581億港元），比去年同期增長28.1%。

商務部又指出，五一假期時網上零售額比去年增長29.2%，其中，實物交易增長28.2%，旅遊服務則增長371.2%。

綜合報道

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