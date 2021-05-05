「以前的工作同事裏，結婚的也是少數，以寵物陪伴替代婚姻關係的趨勢很明顯。」在北京從事互聯網行業的90後女子小琳（化名），自從結束上一段戀情後就未有結識異性。她坦言，在京生活「高房價是天然避孕藥」，而且社會對女性的壓迫和政治環境，亦令不少城市人不願結婚生育。

小琳稱，互聯網行業員工整體很年輕，最年長也就35歲左右，「而且行業變數多，工作不穩定，造成個人也很難穩定。」她慨嘆在內地生活面對太多不平等現象，「比如學區房政策，也就是買了那區的房才能上那區的小學，直接導致教育不平等。」學區房是指不少大城市政府基於「就近入學」原則，讓學區內居住的適齡學童免試入讀中小學，但也因此造成炒作學區房樓價，而且「學區」範圍每年均可能會調整，令不少希望藉買房讓子女入讀重點學校的家長無所適從。

小琳大致認同網民在討論內地年輕人不想生育時的留言：「我個人選擇不婚不育的理由，很大程度上就跟政治環境有關。不婚，因為他們已經撕破臉皮地歧視女性、壓迫女性走進婚姻成為奴隸；不育，因為我不想多一個孩子生活在壓抑、扭曲的環境中，成為政治的犧牲品。」另外，亦有人直言「共產黨領導下的中國實在不適合人生活」，「何況教育、醫療、食品安全又在一天天更爛下去，理解了愛與責任的重要性，讓我沒法在這樣的國家生孩子。」

《蘋果》記者

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