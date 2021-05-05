印度疫情失控，不過在中印邊境的基建工程未有停下步伐。有報道指考慮到解放軍有意先發制人，為達「震懾」效果，印度陸軍近日快速升級基礎設施發展。此外，印度開始試行5G計劃，通訊部公佈電訊設備供應商名單，但中國企業榜上無名。

試行5G 華企榜上無名

印度傳媒報道，即使疫情嚴峻，但印度軍方繼續以無人機和衞星等方式，監視中國邊境活動，然而解放軍雖然從班公湖地區與印軍脫離接觸，但在列城深處地區有相當影響力。原定中印兩國將於下一輪的軍長級會談，討論邊境降級問題，但疫情關係，會談可能推遲數月，不過雙方仍可通過電話溝通，確保該區和平穩定。目前，列城地區的印軍處於按兵不動狀態，印度陸軍北方司令部已採取各種措施，確保邊境印軍作戰能力不受疫情打擊。

印度通訊部前天發佈5G試驗電訊設備供應商名單，將允許愛立信、諾基亞、三星等全球電訊設備製造商參與印度的5G試驗，但名單中卻不見中國企業。彭博社指，由於中印邊境對峙衝突，印度的電訊運營商一致避免與中國電訊企業在5G領域合作，而避開中國華為和中興的決定，更與美、英及澳洲方面的行動遙相呼應。路透社報道，華為拒絕評論事件，而中興通訊和印度通訊部則未有回應。中國外交部發言人華春瑩此前曾回應指，希望印方作出獨立客觀判斷，為中國企業投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

路透社