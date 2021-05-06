周永康、張崑陽多名港大學生會組織前幹事前晚（4日）發表公開信，批評港大校長張翔是「缺乏師德、良知的媚共人士」，要求台灣中央研究院撤回授其院士資格，獲得台灣民間組織和學界響應，台灣民間團體「經濟民主連合」今（6日）與學者、民進黨立委舉行記者會，呼籲撤銷其資格，並全面檢討院士遴選辦法，建立退場除名機制，彰顯中研院維護學術自由，不為極權政府為虎作倀的決心。

中研院台史所副研究員吳叡人表示，張翔強烈認同中共政權，甘於充當中共政權馬前卒，更加入反民主建制集團，成為「忠實打手」，甚至引進共產黨幹部，妨礙大學自主，摧毀學生自治，顯然是「高階層的加害者」，狠批「中研院和張翔，還在裝傻？不要躲，出來回應！」

香港理工大學退休副教授、港大學生會評議會前普選評議員何芝君則指出，港大學學生會具百年歷史，一直是參與社會運動的先鋒，張翔卻助紂為虐「替港府除去眼中釘」，令香港年輕一代成重點打擊對象。她又批評張翔拋頭露面支持「港版國安法」，種種行為完全看不到知識份子的風骨，沒有不畏強權的擔當，不配做大學校長，亦不配稱為知識分子，更非教育家，呼籲中央院撤銷其院士資格，以證中研院的清譽。

台大歷史學系教授周婉窈則批評「中研院不要迴避，要不要面對這件事」。她主張中研院建立除名機制，令大家充份討論，不要遇事就推辭回歸院士會議，認為中研院應更要有民主運作方式，否則張翔一事，讓中研院全體人員十分蒙羞。

民進黨立委蘇巧慧表示，學術機構一直都是對抗極權的開端，保護普世價值，是其最根本的原則；而且中研院院士一直以來，未有除名退場機制，不過放眼世界各種，如美國科學院，都有類似機制，這並非對中研院的特別要求。

中研院媒體小組早前回應指，中研院堅信自由民主等普世價值，該院院士為終身名譽榮銜，由全體院士經選舉產生，有關院士榮銜變動事宜，須於會議中循民主程序討論而決定。

2019年香港警察硬闖大學校園與示威者對峙，中研院院士、香港城市大學校長郭位被批評沒有現身，遭多名台灣立委呼籲中研院應該撤銷郭位的院士資格，中研院當時回應指議題應由院士會議討論，惟事後不了了之。

台灣《蘋果新聞網》

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