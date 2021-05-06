河南Tesla（內地稱：特斯拉）車主張小姐早前不滿車輛煞車時未有減速，造成父母受傷，後來到上海車展維權，事件隨後變成內地熱話。今日內地傳媒消息，張女與丈夫已起訴Tesla對外事務副總裁陶琳，以及Tesla於上海和北京的分公司，控方指陶琳在沒有任何證據的情況下發佈不實言論，對其個人以及家人的工作生活造成嚴重影響，要求索賠5萬元人民幣（下同，約6萬港元）。有指，二人代理律師透露，法院已受理相關的訴訟材料。

張女士夫婦在起訴書中還表示，作為一名普通車主，因出現行車事故而與Tesla發生產品質量爭議，Tesla方面本應以實事求是、尊重客戶的態度積極協商處理。但對方公開發表無中生有、違背事實的不實言論，意在塑造自己無理取鬧、職業「車鬧」的負面形象。上述不實信息在互聯網上大量傳播，嚴重誤導社會輿論，對自己及家屬的生活造成嚴重困擾。

張女士與丈夫提出三點要求，包括判令有關被告立即停止侵害原告名譽權的行為並消除影響；向原告書面賠禮道歉，並在全國性媒體刊發向原告道歉的公告，同時在其官方微博發表致原告的書面道歉信（10日微博置頂）；判令三被告支付原告精神損害賠償金5萬元人民幣。

內媒報道，張女士父親今年2月21日，駕駛由女兒購買的Tesla Model 3從旅遊景區回家，在通過紅綠燈路口踩煞車時，發現車沒減速，隨後發生私家車追尾事件，最終撞在路邊水泥防護欄才停下，造成張女父母受傷入院。

事故發生後，張女以產品質量為由要求退回汽車，但Tesla回應稱，事故發生當日司機超速而拒絕。廠方曾提出多個解決方案，惟全部被車主拒絕。張女後來大鬧上海車展，成為內地車壇熱話。

華商網

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