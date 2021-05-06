香港特首林鄭月娥日前記者會上宣佈，將研究立法打擊假新聞，外界視為進一步箝制香港人民的言論和新聞自由。台灣陸委會發言人邱垂正表示，假新聞泛濫對許多國家造成不良影響，不論歐美與亞洲國家都有透過法律規範遏阻散播假消息，但立法應該避免條文定義模糊浮濫，隨時有陷人入罪風險等疑慮。

邱垂正強調，打壓假新聞往往造成限制言論自由爭議，香港等相關方面已有壓縮新聞自由與打壓言論自由的不良紀錄，更容易引發香港社會與國際的反彈，立法應該充分諮詢公眾、充分討論，避免條文定義模糊浮濫，隨時有陷人入罪風險等疑慮。

香港記者協會公佈「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對當地新聞自由的評分下跌，創近8年新低。邱垂正指出，過去香港經濟蓬勃發展，一個非常重要因素就是新聞自由，不僅有助於改善弊端、防止濫權，還能建構透明的營商環境，有利世界對香港的信心，台灣與國際社會對此表達關切，憂心香港新聞自由受到影響，是否會伴隨負面效益。

此外，「福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組」上月29日公告，5月10日起，對從台灣、金門及馬祖以小三通管道入境的旅客，放寬檢疫模式，如在金門及馬祖居住超過28天者，透過小三通入境福建就可免隔離。

邱垂正表示，注意到陸方有關福建對台調整、放寬防疫措施等相關消息，政府會持續觀察後續發展。疫情期間，各國政府依疫情發展及各自防疫需求，而有不同的防疫規範。政府原則上對境外各地入境防疫要求予以尊重。惟邱垂正指出，福建省推出入境檢疫的便利通道新措施，是為落實中共總書記習近平的「通惠情」對台促融工作，具有高度統戰性質。

他表示，目前國際疫情持續嚴峻，為了管控防疫風險，陸方對台特定對象調整防疫措施，是否會造成兩岸防疫衝擊，涉及台灣整體防疫政策事宜，陸委會也會配合中央流行疫情指揮中心進行研議。

邱垂正也提到，小三通是兩岸人民往來通道之一，更是邊境防疫的重要關口。小三通客運復航涉及整體的疫情變化、國內防疫量能、旅運的需求、金門和馬祖的民意，及兩岸互動等複雜因素，相關機關都會依整體情勢，持續綜合評估，逐步有序推動。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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