海南省海口市警方5日晚在微博通報，指公安部門正式對鳳凰金融旗下從事網絡借貸訊息中介業務的鳳凰智信信息技術涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，鳳凰金融實控人、董事長賀鑫已遭到刑事拘留。

鳳凰智信被指旗下多款產品於去年9月11日出現大規模的逾期，截至去年10月15日，平台借貸餘額為97.7億元人民幣（約119億港元），出借人數為70,375人，因借貸金額龐大，波及人數眾多，引發出借人多次投訴和維權活動。今年1月15日，鳳凰金融在官網發佈《關於鳳凰智信出借人應急提前退出通道公告》，為出借用戶提供三大應急退出通道。其中一名叫小雪（化名）的出借人透露，只有極少的人選擇退出，絕大部份人仍然堅持本息全回。截至上月22日，完成退出的人僅有8,096人。

多名出借人透露，在國家明確要求清退P2P平台，鳳凰智信「明知借款用戶大規模逾期和擔保無能力代償的情況下，仍然大力促銷、頻繁發送促銷短信，通過京東E卡、紅包等諸多優惠活動，引誘出借人出借資金，涉嫌欺詐」。

小雪坦言又指，鳳凰智信自去年9月11日至今一直隱匿借款合同，雖在聲明中表示出借人可以申請索取，但現實中很少出借人獲提供合同。小雪坦言，花了8個月時間索取合同，至今仍未得到。

AI財經社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）