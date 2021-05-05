中共總書記習近平去年4月首提「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新發展格局，外界事後爭相解讀。中共中央機關刊物《求是》近日就刊登習近平於今年1月的一次講話內容，官方披露了「雙循環」的推出背景。

據習近平在今年1月一個省部級領導的研討班上指，最初提到「雙循環」的原因，是因為他疫情期間到浙江考察時發現「原料、人員進不來，貨物出不去，不得不停工停產」，疫情衝擊全球產業鏈，因此意識到「大進大出的環境條件已經變化，必須根據新形勢提出引領發展的新思路」，只有「把國內大循環暢通起來」，便「沒有任何人能打倒我們、卡死我們」，同時要提防「外資大進大出……要防止資本無序擴張、野蠻生長」等問題。

不過，他亦強調不能片面強調「以國內大循環為主」及「國內國際雙循環」，也不能一講解決「卡脖子」技術難題就以為是甚麼都要自己做、搞重複建設，專盯「高大上」項目，不顧客觀實際和產業基礎，結果成了「爛尾」項目。對照先前內地有多個半導體公司還未正式投產就爛尾收場，這番話似意有所指。

自詡：時勢在我們一邊

此外，他又話鋒一轉表示，最近世界最主要的特點就是亂。在應對疫情方面，他更指：「各國的領導力和制度優越性如何，高下立判。時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。

《求是》