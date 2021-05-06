用完即棄餐具玻壞環境，深圳市市場監督管理局公佈關於進一步規範塑膠製品生產、銷售、使用的通告，其中提出商場、超市、藥店、書店等場所，及餐飲外賣服務和各類展會活動，都禁止使用不可降解的膠袋。餐飲行業禁止使用不可降解的完即棄餐塑膠飲管，餐飲堂食服務禁止使用不可降解完即棄餐膠餐具。商品零售經營者不得免費向消費者提供塑膠購物袋，餐飲服務和餐飲配送服務提供者不得免費向消費者提供完即棄餐筷子、叉子、湯匙等。禁止銷售無廠名廠址、未標註執行標準的塑膠購物袋。

通告又明確規定，各塑膠製品生產、銷售經營者應當合規經營，目前深圳市市場監管部門正在開展塑膠污染治理專項執法行動，嚴肅查處各類違反禁限塑規定的違法行為。通告中所列的違法行為一經查實，市場監管部門將依法嚴肅處理。

黑幫怨「株連式」掃黑不合理

台灣黑幫接連高調犯案，令警方顔面掃地。警政署長陳家欽宣佈開展全台大掃黑，台北市警方昨則先拔頭籌，攻破竹聯幫及天道盟多個據點，逮捕9名幫派份子。9人分別涉及挾持毆打、暴力砸店及經營賭場，當地警察局長呼籲民衆要信任警方魄力。

今次是繼1個月前警政署全國大掃黑後，台灣警方再次宣佈展開大掃黑。近期有黑幫中人追打台北松山警察分局教官至警局內，並在局內大肆破壞，事後雙方竟握手言和，然後警方舉行場宴會，又遭黑幫份子闖入，潑撒蟑螂並追收餐廳老闆欠債。黑幫連番逞凶，震動台灣警界，陳家欽周三（5日）向調查「潑蟑螂案」的警務人員頒獎時，再度宣佈大掃黑。

掃黑行動令當地黑幫風聲鶴唳，有幫派大老向台媒抱怨，指警方時常「株連九族式」掃黑不合理，「哪個幫派、堂口惹事就去掃，但波及其他無辜幫派，擺明就是想轉移警紀崩壞的焦點」。

傳涉$2.1億裝修合約糾紛

江蘇民營企業100強排名第9的江陰澄星集團旗下的澄星大廈，原為集團的新總部，日前內地消息指，澄星大廈於今年3月11日開始被查封，為期3年。澄星集團的不動產被查封，案由是涉及近1.74億人民幣（下同，約2.1億港元）的裝修合同糾紛。

澄星集團的官網介紹稱，公司創立於1984年，產品涉及各種化工、液體化工品倉儲及物流、國際貿易、金融投資等領域，擁有獨資和控股的子公司50餘家，目前總資產規模超500億元（約608億港元），員工一萬多名。連續18年進入中國企業500強。惟由去年開始，集團被執行的案件共有7件，涉及金額總計超10.12億（約12.3億港元）。

綜合報道

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