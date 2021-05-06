繼日前一名大陸男子乘坐橡皮艇從福建成功橫越台海，登陸台中港碼頭後，前天凌晨又有另一名大陸男子划橡皮艇，自福建廈門外海的大嶝島直闖僅1.8公里遠的台灣外島金門三獅山海邊。台灣海巡岸巡隊從雷達上發現，當場將該名男子活捉。他同樣聲稱「投奔自由」，由於這是5天內接連的第二宗橡皮艇「闖關」事件，台灣國安高層極為重視，正了解兩名涉及偷渡的男子是否有解放軍背景以及到台動機。

今次偷渡到金門的大陸男子姓江，自稱前天凌晨攜帶一個皮箱，從福建廈門外海的小嶝島搭乘計程車出發，先到大嶝島，隨後自大嶝島沿海划橡皮艇，擬偷渡到金門三獅山海邊。

江男划了5個小時，至清晨5時許到金門禁限制水域，被海巡署金門岸巡隊從雷達的微弱訊號發現，再以紅外線熱感顯像儀器確認，即時通報巡邏艇到現場調查。

江男成功「搶灘」上岸後，隨即被埋伏的岸巡人員逮獲。岸巡人員在江男隨身帶備大皮箱中，發現電筒、耳機、手機，及衣服等物品。江男則聲稱，因嚮往台灣的民主自由，才偷渡到金門。

大嶝島，與小嶝島、角嶼是福建廈門翔安外海三個小島，距離台灣外島金門只有1.5至3公里不等，其中大嶝島更可謂與金門僅一水之隔，站在灘頭基本上可清晰遠眺金門。由於三島地處福建最前線，故一直被視為解放軍攻打金門的重要軍事基地，1958年更爆發激烈的「金門炮戰」，今天島上還留下不少武器及防空洞遺址。

雖然過去有不少大陸人從廈門等沿海偷渡到金門，但也有台灣人「逆行」，從金門偷渡到大陸。當中最著名的是，曾為台軍上尉連長的林毅夫（本名：林正義），1979年5月16日從金門泅水「叛逃」，泳渡到廈門的角嶼，向大陸投誠。有指，當天是農曆4月21日，大退潮時，金門與角嶼只有約1.8公里，中間還有個礁石會露出來，林毅夫應是徒手游過去，半途可攀礁休息。而林毅夫到大陸後獲重用，曾晉身為中共高層的經濟智囊，現為北京大新結構經濟學研究院院長。

《自由時報》/ 《蘋果》資料室

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