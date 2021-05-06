2018年日本大阪受風災侵襲時，內媒大肆報道「中國領事館安排專車接載被困機場的中國旅客」，後被揭發是假新聞。現今印度疫情肆虐，每日確診數字屢創新高，有在印度工作的華籍員工透露，中國政府在沒有公開宣佈下，要求印度政府不要向計劃回國的華人發放通行證，禁止在印度的中國公民搭機返國。事件未獲官方證實，但另一方面，網絡則流傳中國派包機到印度接載僑民的假新聞。

台灣中央社引述在印度科技製造領域工作的張先生說，他原本安排了假期搭機返回中國，圖避開印度嚴重的疫情。由於多數印度城市採行較嚴格的人員流動管制措施，必須上網申請e-Pass通行證才能搭車出門。張先生表示他的申請被拒絕，感到意外，即使他公司出示休假返國等相關文件證明，張先生補交文件後仍然被拒。

張先生經多方打聽，他聲稱獲悉是中國駐印度大使館已通知印度，中國政府暫時不讓在印度的中國公民返國，要求印方不要發通行證讓中國公民到機場乘搭飛機。他對中國政府偷偷摸摸禁止公民返國的行徑，感到非常憤怒。

台灣廠商在印度的台籍員工亦表示，他有一名大陸同事原本非常「愛國」，但在他想回國卻碰釘子後，第一次看到這名同事痛罵大陸政府，令台籍員工也感驚訝。

中央社記者6日上午曾試圖聯繫新德里的中國大使館，但包括媒體、領事等部門電話都無人接聽。也就是當在印度的中國公民有緊急危難時，求助無門。報道又指，僅富士康集團及協力廠在清奈（Chennai）的蘋果供應鏈工廠，就有上百名中國工程師。

中國官方未有回應禁止駐印度中國公民返國的新聞，不過，重慶上月21日有3名在印度工作的中國人經尼泊爾加德滿都入境隔離，到近日確診感染變種病毒。內地大部份網民對此相當涼薄，認為政府應加強把關，停止來往中印的航班，防止把印度變異病毒帶回國，但亦有網友反對，認為同胞有權回國。

此外，近日網傳一段影片，一名講普通話的男子聲稱中國派包機到印度接載當地的華人回國，聲稱「中國護照不一定能讓你免簽去很多國家，但一定會在你最需要回國時，把你從任何地方帶回來。」不過中國政府、內地媒體都未有證實任何派包機的消息，相關的報道卻已在網絡傳開，包括多次傳播假消息的「時聞香港」等建制Facebook專頁亦有轉載。

中央社／新浪微博

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