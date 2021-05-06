台海局勢近來備受矚目，台灣最近亦被美國《經濟學人》雜誌點名評為「地球上最危險的地方」，前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）更警告，中國在「未來6年內」攻打台灣。不過，英國《金融時報》記者席佳琳（Kathrin Hille）於周三（5日）就撰文指，美國針對台海局勢的評估有所誤解，認為中國近日在台灣周邊的軍事活動，只是為了利用灰色地帶戰術去恐嚇台灣。

席佳琳（Kathrin Hille）認為美國國防官員的焦慮或來自對一份中共文件的錯誤解讀，報道指有美國國防官員透露，戴維森（Philip Davidson）預測「6年」攻打台灣其中一個關鍵原因是中共去年提出中國軍隊的2027年目標。而一名美國國防官員稱這是「中國人民解放軍現代化的中期里程碑」，「比2035年還加快8年」。

文中又引述英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）中國防務政策高級研究員Meia Nouwens說，「有些人說，這個2035年現代化目標已經被推進到2027年，這不正確」，Meia認為有這樣的誤解，是中共提到需要「加速軍事現代化進程」，但她指這是中共與解放軍有關的文件幾乎都會有的固定說詞。

席佳琳（Kathrin Hille）稱報道無意淡化中國軍事實力或者中國利用軍力施壓台灣，說中國每日都派軍機闖入台灣防空識別區，是為了恫嚇台灣，而非朝戰爭邁進一步。認為一直製造對台海戰爭風險的恐懼，只會落入中國戰略的圈套。

AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）線上活動時，同樣對於前美國印太司令部司令的「6年」預測表示不理解，認為「能力不等於意圖」。他懷疑就算是政治圈中都不會有太多中國何時攻台的消息，認為答案是在中國國家主席習近平心中，最終還是由他來決定。

指出若中共對台發動大規模軍事行動，會改變的不單是亞太地區，而是與全世界的關係。卜睿哲（Richard Bush）認為此舉會令中日關係向非常負面的方向發展，美中關係更會有目前的「有些負面」，徹底轉變成「完全負面」。

他說北京停止用派遣共機侵犯台灣防空識別區（ADIZ）回應美台關係或台灣政壇的任何發展，或能有助改善兩岸氣氛，直言中國派出共機只是會令事情變得更糟，認為「北京是時候收斂一下」。

中央社/ 《金融時報》/ 《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）