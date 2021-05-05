新西蘭國會昨通過一項涉及新疆的動議，一致認定維吾爾族的人權遭受嚴重侵犯。不過為爭取執政黨工黨的支持，議案未有使用「種族滅絕」一詞。

沒用「種族滅絕」字眼

有關動議由在野黨新西蘭行動黨提出，為爭取由新西蘭總理阿德恩所領導的工黨支持，議案把「種族滅絕」一詞改為「嚴重侵害人權」，最終獲議會一致通過。新西蘭外長馬胡塔解釋指，「種族滅絕」屬嚴重國際罪行，需經國際法嚴格評估後才可作出認定。中國駐新西蘭大使館回應指，新西蘭議會不顧中方嚴正立場，執意通過涉疆動議，無理指摘中方違反人權，籲新西蘭議會多做有利於中新友好的事。

至於與新西蘭同屬五眼聯盟的美英加，早前已先後把中方在新疆侵害人權的行為定性為「種族滅絕」。事實上，新西蘭已不止一次未有和五眼聯盟的其他成員國般，就中國的新疆、香港人權及南海爭議等問題聯署譴責，新西蘭亦因而被批對中國不夠強硬。據英國廣播公司（BBC）分析，新西蘭對中國的表態存在貿易考量，因中國是新西蘭的最大出口市場。報道認為，新西蘭的對華取態或妨礙五眼聯盟由情報共享網絡轉型為政治平台。

此外，據北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃平台（SCSPI）指，美軍昨日先後出動兩艘偵測船在南海附近出現，估計是監視目前正在當地訓練的解放軍航母山東號。而與中國關係緊張的澳洲，昨日亦派四艘軍艦在南海組成編隊巡航，澳方表示這是展示澳洲對印太地區安全及穩定的貢獻。

BBC