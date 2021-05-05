今年2月8日，香港鳳凰衛視傳出高層大地震，指創立鳳凰衛視、69歲的劉長樂，及其家族成員全部退出鳳凰。2月26日，劉長樂正式卸任，只保留董事會主席職務，行政總裁一職則由上海市社科院黨委書記徐威空降接任。鳳凰衛視當時發出通告指，有關人事變動即日生效，這次變動將能「分開主席及行政總裁的角色」，並提高集團的企業管治水平。通告又指，該公司與54歲的徐威簽訂服務合約，為期3年，年度酬金為280萬港元。

上海出生的劉長樂背景資料不多，僅知道他在北京廣播學院畢業，之後在中央人民廣播電台工作，曾陪同中共高層出國訪問，至1996年成立鳳凰衛視。

海外中文網站流傳不少劉長樂的經歷。1951年11月在上海出生的劉長樂，曾居住在北京及西安，1964年移居甘肅省蘭州市，1970年中學業後到當地製廠工作，之後參軍，在駐紮於遼寧錦州的第四十集團軍服役，擔任指導員職務。1990年，劉長樂退伍，進入北京廣播學院，畢業後進入中央人民廣播電台工作，擔任軍事部記者、評論員，後來升為該台軍事部副主任。劉在1988年移居美國，1990年轉到香港。這些網站聲稱，劉的第一桶金是來自石油貿易及地產業務。

劉長樂屬下的今日亞洲公司，於1996與香港衛星電視及華穎國際共同創立鳳凰衛視。當時他出資45%，公司在2000年於香港創業板上市，去年轉到主板。2002年6月劉長樂收購香港亞洲電視46％股份，在2007年之前，他是亞視的最大股東。

然而，對於網上流傳的劉長樂背景，不少網民都提出質疑：為何在中央官媒當記者會選擇下海從商？如何可以在短短6年可以累積巨額財富，可以創立電視台？更有不少傳聞指，他與軍方、情報部門關係密切，但這些傳聞都無法證實。

海外中文網站又稱，劉長樂有兩名女兒，都是在美國讀書，其中一名更擁工商碩士學位，一名女兒在美國霍士電視工作。他的兩名女婿，其中一名就是剛被海口公安刑拘的鳳凰金融董事長賀鑫，另一名則是鳳凰娛樂的CEO張佳運。

賀鑫的公開資料也不多，他出任董事長的鳳凰金融在2014年8月成立，初時只做企業貸款業務，2016年獨立推出P2P平台「鳳凰智信」，開始進行個人信貸業務。然而，鳳凰金融在2017、2018年先後出現一些企業債延期支付，涉及海航、華信、三胞等，但規模遠不及去年陸續出現的全面兌付困難。

與賀鑫相比，張佳運的資料就較多。公開資料指他1980年出生，2004年畢業於美國南加州大學，曾任美國威石國際貿易公司總裁，2011年轉職劉長樂任董事長的梧桐投資，擔任董事、執行總裁。梧桐投資在2013年收購佛山企業伊立浦電器後，張佳運出任董事及法人代表，當時這企業提出「通用航空5年戰略規劃」，宣稱要成為民用共軸雙旋翼直升機、無人機領域全球製造商，之後並改名為「德奧通航」。然而，至2015年德奧通航公開發行股票，控股股東變成薛青鋒，張佳運亦辭去董事職務。

2016年張佳運以鳳凰娛樂行政總裁身份接受內媒訪問，當時，這間公司新成立，聲稱是集團「邁向互聯網文化娛樂生態圈的重要佈局」，並公佈打造金庸武俠漫畫智識產權戰略，並且會推出手機遊戲《永恆歸來》。

《蘋果》資料室

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