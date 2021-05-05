內地年輕人愛用抖音上載短片分享，有老師近日上載一段內地學生逐個排隊朗誦「中國各朝代霸氣宣言」，並且配合手勢，一副殺氣騰騰的樣子，背誦出「赳赳老秦共赴國難，血不流乾誓不休戰」、「四方胡虜凡有敢犯者，必亡其國，滅其種，絕其苗裔」等語句，內地網民批評片段的學生有如義和團，令人尷尬看不下去，而且部份「宣言」其實只是來自電視劇主題曲的歌詞，有香港小學老師向《蘋果》表示，小學生未必明白所謂宣言的前文後理，但在背誦的過程中會將內容合理化，「同洗腦無乜分別」。

這段約2分鐘的短片於3日在抖音上載，片段中一班小學生逐個排好隊，輪流站在最前，按照指示讀出不同朝代的「霸氣」宣言，第一位男學生要背誦的是周朝，他讀出《詩經·小雅·谷風之什·北山》中的「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣。」另一同學被要求背誦民國的宣言，他立刻讀出由國民黨主席蔣介石提出的徵兵口號「一寸山河一寸血，十萬青年十萬兵。」到了背誦中國的宣言時，更是全場大合唱，重複誦讀：「犯我中華者，雖遠必誅，殺！」

片段中不少學生提及「血不流乾誓不休戰」、「滅其種，絕其苗裔」、「凡敢稱兵者皆斬」等暴戾的語句，而且學生背誦時神情嚴肅，配合類似揮刀斬首的動作，令人心寒。

片段在抖音獲得逾26萬人用戶讚好，有人讚揚片段傳遞出正能量，亦有人感嘆「少年強，則中國強」，但片段經載至微博等平台後，有網友則認為這班學生表情造作，「看了一個就看不下去了，尷尬擊穿我的屏幕」、「這就是傳說中的戰狼嗎？動輒誅九族之類的，有甚麼嗨（興奮）的？」，亦有網民質疑為何沒有元朝和清朝的宣言，暗諷上傳者忽略元清兩朝被外族入侵的史實。

片段中未有說明是在何時何地拍攝，但背景則是一間課室，上載片段的人自稱是一名六年級語文老師，他的賬號亦有其他的影片，包括讓學生背誦與歷史人物有關的成語，或背誦國家的首都等。該名老師在簡介中提到所有影片都是在放學後拍攝，希望可以有助傳播知識，幫助青少年成長。

所謂的「中國各朝霸氣宣言」早在去年底已在網絡出現，亦有多個不同版本，不過部份所謂的「宣言」是否來自該朝代的歷史典故令人存疑，例如今次小學生背誦的版本中，秦朝的「赳赳老秦共赴國難，血不流乾誓不休戰」，其實是出自內地電視劇《大秦帝國》的主題曲歌詞；另一句隋朝的宣言「四方胡虜凡有敢犯者，必亡其國，滅其種，絕其苗裔」，亦相信是取自網絡小說《朕的大秦不可能亡》的其中一個章節名，而「犯我中華者，雖遠必誅」則是來自電影《戰狼2》的宣傳海報。

香港小學教師夏女士向本報表示，片段中老師要求學生輪流背誦的教學方式，的確可以加深學生的印象，「一個二個簡直七情上面……佢哋好似做緊啲古裝劇，好似一個英雄人物。」但夏老師提出，這樣教學方式需要警惕，因為小學生未必能明白背誦的內容，也未能分清哪些是史實，對於民族的定義也能理解，會製造氛圍合理化背誦的內容，「同洗腦冇乜分別」。

夏老師又質疑，該名老師挑選一些負面、暴戾的語句去叫學生背誦，目的不是引起學生興趣，而是要引導學生去思考民族如何強大、復興。

《蘋果》記者／抖音／新浪微博

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