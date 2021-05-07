北韓去年在疫情爆發初期關閉邊境至今，美國智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）分析有關衞星圖片後指出，朝中貿易關口新義州和丹東的鐵路卡車大幅增加，兩國的鐵路貿易或即將重啟。

國際戰略研究中心開設的朝鮮專題網站Beyond Parallel，對2019年9月至上月拍攝的衞衛星圖片進行分析，結果發現在疫情大流行後，往返兩地的貨車數量銳減，但火車站的鐵路卡車反而增加。從2019年9月和去年4月的衞星圖片來看，新義州和丹東之間的汽車通行量在疫情爆發，邊境封閉後減少88%，截至上月底持續減少。有外媒報道，去年1月21日疫情爆發後，北韓封閉朝中邊境，之後兩國貿易減少約80%。

至於鐵路運輸方面亦有迹象顯示即將重開，2019年9月在兩地火車站觀測到的停靠鐵路卡輛為110列，去年4月增至152列，上月17日增至285列。

在中國這邊的鐵路卡車，當中65至80%屬煤或運載大件貨物的開放式車廂；而在北韓那邊的鐵路卡車，有55至90%屬貨櫃或封閉式貨運車廂。

該網站指，有外媒報道去年10月中旬，新義州火車站露天堆積場東側線路一處，被設置多個臨時蓋子，今年3月31日至4月1日之間，其中一個被拆除。蓋子或用於保護暫時堆放在該處的對華出口貨物，拆除蓋子或暗示朝中鐵路貿易不久後將重啟。不過，從衞星圖片可以推測，由於在新義州鐵路設施堆積的對華出口貨物越來越多，朝中鐵路貿易可能在受限制的範圍內重啟。

Beyond Parallel/ 韓聯社

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