香港人氣王姜濤有熱情「姜糖」豪擲6位數，在鬧市買廣告為偶像慶生。在內地，有粉絲為助偶像勝出真人騷節目，不惜僱人大量倒掉牛奶以取得瓶內投票二維碼。倒奶短片觸目景像引發官媒及網民全力批評，指極度浪費及違反中共總書記習近平去年力倡的「借食令」。涉事節目的播放平台愛奇藝及贊助商蒙牛真果粒飲品，分別於昨晚（6日）深夜及今日道歉，愛奇藝更將涉事真人騷《青春有你3》原定明天的直播叫停整改，並關閉所有供粉絲投票的方式。

愛奇藝旗下的節目《青春有你3》，因早前有短片流出，顯示有粉絲為助偶像獲勝，不惜購買大量由蒙牛旗下真果粒飲品獨家贊助的牛奶，以取得瓶蓋內的投票二維碼為偶像「谷分數」。由於購買量太多，需要動用逾10人，將一箱箱的牛奶開蓋取碼，牛奶則一桶桶直接倒掉，令大溝渠變得宛如白河。

據了解，短片是在去年拍攝，但在4月底突然在網絡發酵，批評倒奶行為極度浪費，完全違背內地最近積極推動「惜食」的精神。

加上節目中的人氣選手余景天的父母，又被指涉黃、涉毒，令《青春有你3》身陷連串負面新聞。

網民指摘外，官媒如新華社等也發文批評，例如新華社日前發文指，事件「是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重」、「把青年人帶溝裏」。輿論壓力不斷升溫下，愛奇藝於昨晚深夜宣佈《青春有你3》原定明天的成團之夜錄製及直播停止並作整改，對已購買「活動產品」的用戶，會研究善後。

愛奇藝在聲明中強調，對「倒奶視頻」造成的影響，節目忽視了價值觀導向和社會責任，深感内疚自責，對帶來的負面影響會負起全責，並就事件真誠道歉，強調堅決反對一切形式的食品浪費。

獨家冠名贊助牛奶的蒙牛真果粒飲品也在今早在官方微博發佈致歉聲明，表示支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施，堅決反對一切形式的食品浪費。

內地一些真人騷節目，決定選手能否勝出的其中一個重要因素是觀眾投票數量，催生出所謂的「打投活動」，即粉絲有計劃地為選手增加投票，例如使用多個賬號投票。《青春有你3》則設有多種投票方式，吸引粉絲成為VIP用戶、下載指定APP或小程序，像玩遊戲般在特定時間條件下完成任務，便可增加心儀選手的票數，助他勝出。

真果粒在節目中，以支持公益活動為名及送出選手紀念品等活動，鼓勵觀眾購買指定奶品捐出，被網民質疑是利用粉絲支持偶像的熱情促銷產品。

新浪微博／AI財經社／財華社

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