海南三亞一名穿着紅衣的女子，近日在當地一個高層單位的露台的圍欄外跳舞，結果不幸墮樓身亡。事後有消息指屋苑保安曾經上門勸告，女事主的行為危險，當時女事主聲稱自己在拍短片，但在事發後卻出現逆轉，當地警方聲稱在單位內發現女子的遺書，警方目前正在調查事件。

事發的片段昨日在網上出現，一位穿上紅色衣服，背着側肩袋的女子，在約20樓高的單位，她翻過露台圍欄，不時扭動身體，甚至單手拉着圍欄，讓人看得膽戰心驚。目擊者隨後就拍到女子從露台墜落地面，禁不住驚呼起來：「啊！掉下來了！」

內地傳媒報道，事發地點是三亞巿天涯區三亞灣一個屋苑，當中有多家度假公寓，知情人士稱墮樓女子是一名租客，在她出事前，已有人發現她的危險行為並告知物業管理人員，有人員上門勸導，但女子聲稱自己是在拍網上短片。

屋苑出租單位的業主聊天群組中亦有流傳相關的影片，有業主在未知女子墮樓前，建議直接把客人退租，並指出「如果掉下去，就不僅僅是拍視頻的問題了」，結果不幸言中。

昨日下午，三亞市公安局公佈，一名女子在事發屋苑墜樓，經查證後，女子姓史，41歲，她是站在單位露台外跳舞時墮樓，房間內留有一封遺書，警方目前正在進一步調查中。

紅星新聞／澎湃新聞

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