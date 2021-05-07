南韓《鬥陣特攻》（Overwatch）電競選手Saebyeolbe早前因在Twitch平台實況打機時，把台灣和香港以國家來稱呼，更自爆為了賺中國人的錢，得當「中國人的狗」，結果得罪內地網民，還遭4支中國的OWL （Overwatch League，鬥陣特攻聯賽）隊伍聯合抵制。不過，事件經遊戲製作公司暴雪（Blizzard）介入調解後，各隊伍今日終取得協議，讓抵制活動正式告終，所有隊伍皆恢復正常賽事運作。

事緣於上月13日，Saebyeolbe結束鬥魚直播實況後，回到個人Twitch平台繼續開台，他在邊玩《鬥陣特攻》邊聊天的過程中，一度把台灣和香港以國家來稱呼，隨後更說：「我覺得很難過，人生，這沒有道理，你們到底在說些甚麼，一個中國？我不想配合，但經理就對我說『如果你想賺中國人的錢，你就必須當中國人的狗。』」有關言論被玩家擷取後在網上瘋傳，結果令內地網民極為不滿。

儘管Saebyeolbe所屬的首爾王朝（Seoul Dynasty）冷處理事件，而Saebyeolbe隔日亦在個人IG上傳一張手寫道歉信函，仍未法平熄內地網民的怒氣。

4支中國的OWL隊伍，包括杭州閃電（Hangzhou Spark）、成都獵人（Chengdu Hunters）、廣州衝鋒（Guanghzhou Charge）及上海龍之隊（Shanghai Dragons），則在本月3日先後透過戰隊管理層的個人微博發表聲明，表示無法容許Saebyeolbe質疑香港與台灣並非中國的一部份，堅持捍衞「一個中國」，反對外人意圖分裂國土，並揚言抵制Saebyeolbe出席任何行銷活動、訓練賽。

事實上，直到OWL新賽季開打至今，Saebyeolbe未曾上過場，被戰隊雪藏、避風頭的意味甚濃。

不過，事件在暴雪介入下，迅速得到解決。中國4支戰隊今日發表最新聲明：「秉持體育精神，並持續為全球粉絲提供精彩的賽事，戰隊已同意與其他隊伍恢復正常賽事運作。」

而首爾王朝隊也接着發表同樣聲明，「我們的隊伍深深關懷着粉絲與社群，我們尊重這起（宗）事件所引發的各種情緒聲音。」

4gamers/ 新頭殼

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