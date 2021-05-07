誰是首富，可能無法說得清！福布斯評比2021台灣富豪榜首，是華利集團（宏福實業）創辦人張聰淵，身家138億美元 （1,071億港元）。然而，2021「胡潤全球富豪榜」的台灣首富卻是郭台銘，身家510億人民幣（約612.9億港元）；彭博億萬富豪指數的台灣榜首則是潤泰集團總裁尹衍樑，身家70億美元（約84億港元），3份榜單的台灣首富不同人，且身家差異大，到底富豪榜哪個準確？

美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）自1987年3月起，在每年3月發佈年度全球富豪榜，榜上人士的資產淨值根據他們的資產與債務以美元做估算，擁10億美元才能入榜。此排行榜僅計實質申報財產，若其財富來源不明者將不被採計。

據公開資料，福布斯每年僱用由超過50位來自不同國家的記者組成的團隊，追蹤世上最富有人士的活動，並發送初步的調查給可能有資格上榜人士。福布斯表示，他們普遍收到3種答覆，有些人試圖自抬身價、有些人配合調查但不告知細節，還有些人拒絕回答任何問題。

接着詳細檢視商業交易，並估算房屋、土地、車輛、藝術品等有價值資產，再與這些人士進行訪談，以更加了解他們所持有的私人資產。最後，公開市場持股會以發布排行榜前1個月時的市場價值粗略估計。而私人持股公司則以現行本益比定價。最終的美元估計身價為資產減去已知債務。

由於股票價格波動迅速，因此個人在排行榜發布當下的真正財富與排名，依照他們的個人情況可能會與製作排行榜時有所不同。

另外，福布斯富豪榜排名的是個人，而不是分享巨額財富的多代人組成的家族。如果一位富豪是財富的創始者，會一併計入該富豪配偶與子女的財富。如果幾名富豪互為手足或配偶關係，且財富所有權劃分不明確，則會合併到一起上榜，但他們必須平均每人財富都至少達到10億美元才能上榜。

胡潤全球富豪榜

總部位於上海的胡潤百富（Hurun Global Rich List），是一個以榜單和調研為特色，針對中國高凈值人群進行精準行銷的跨界全媒體平台，在1999年製作出第1份僅涵蓋中國富豪的個人排行榜「胡潤百富榜」， 至2012年創製「胡潤全球富豪榜」，另有編製「胡潤慈善榜」、「胡潤藝術榜」、「胡潤品牌榜」等數個榜單。

胡潤研究院收集候選人的所有公開訊息並進行反覆交叉核對，使用市值來評估企業家擁有的財富。訊息來源主要有4個管道：1是所有重要中外媒體報道；2是股市公告，包括中國和香港主板、創業板、新加坡、納斯達克、紐約、多倫多、倫敦和雪梨證券市場；第3是實地採訪，團隊走遍各地，採訪企業家、記者和當地政府機關並參加相關研討會；第4是20多年來建立龐大的訊息網絡和巨大資料庫。

彭博億萬富豪指數

2013年推出彭博全球億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index），有別於福布斯和胡潤，是每天對富豪資產狀況作出即時更新。這項指數每天根據市場和經濟變動，再加上彭博的新聞報道，以美元計算富豪資產值，並在每天紐約時間下午5時半更新。上市公司的股價以每天收盤價計算，私人公司的價值以多種方法計算，包括將其企業價值或本益比與類似的上市公司作比較，準則取決於公司的行業和規模。

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