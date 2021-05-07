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台富豪榜｜不同榜單不同首富 福布士、胡潤、彭博邊個準？

51分鐘前
福布斯、胡潤、彭博均有製作全球富豪榜，但有關財富估算準備各有不同。

誰是首富，可能無法說得清！福布斯評比2021台灣富豪榜首，是華利集團（宏福實業）創辦人張聰淵，身家138億美元 （1,071億港元）。然而，2021「胡潤全球富豪榜」的台灣首富卻是郭台銘，身家510億人民幣（約612.9億港元）；彭博億萬富豪指數的台灣榜首則是潤泰集團總裁尹衍樑，身家70億美元（約84億港元），3份榜單的台灣首富不同人，且身家差異大，到底富豪榜哪個準確？

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美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）自1987年3月起，在每年3月發佈年度全球富豪榜榜上人士的資產淨值根據他們的資產與債務以美元做估算，擁10億美元才能入榜。此排行榜僅計實質申報財產，若其財富來源不明者將不被採計。

據公開資料，福布斯每年僱用由超過50位來自不同國家的記者組成的團隊，追蹤世上最富有人士的活動，並發送初步的調查給可能有資格上榜人士。福布斯表示，他們普遍收到3種答覆，有些人試圖自抬身價、有些人配合調查但不告知細節，還有些人拒絕回答任何問題。

接着詳細檢視商業交易，並估算房屋、土地、車輛、藝術品等有價值資產，再與這些人士進行訪談，以更加了解他們所持有的私人資產。最後，公開市場持股會以發布排行榜前1個月時的市場價值粗略估計。而私人持股公司則以現行本益比定價。最終的美元估計身價為資產減去已知債務。

由於股票價格波動迅速，因此個人在排行榜發布當下的真正財富與排名，依照他們的個人情況可能會與製作排行榜時有所不同。

另外，福布斯富豪榜排名的是個人，而不是分享巨額財富的多代人組成的家族。如果一位富豪是財富的創始者，會一併計入該富豪配偶與子女的財富。如果幾名富豪互為手足或配偶關係，且財富所有權劃分不明確，則會合併到一起上榜，但他們必須平均每人財富都至少達到10億美元才能上榜。

胡潤全球富豪榜

總部位於上海的胡潤百富（Hurun Global Rich List），是一個以榜單和調研為特色，針對中國高凈值人群進行精準行銷的跨界全媒體平台，在1999年製作出第1份僅涵蓋中國富豪的個人排行榜「胡潤百富榜」， 至2012年創製「胡潤全球富豪榜」，另有編製「胡潤慈善榜」、「胡潤藝術榜」、「胡潤品牌榜」等數個榜單。

胡潤研究院收集候選人的所有公開訊息並進行反覆交叉核對，使用市值來評估企業家擁有的財富。訊息來源主要有4個管道：1是所有重要中外媒體報道；2是股市公告，包括中國和香港主板、創業板、新加坡、納斯達克、紐約、多倫多、倫敦和雪梨證券市場；第3是實地採訪，團隊走遍各地，採訪企業家、記者和當地政府機關並參加相關研討會；第4是20多年來建立龐大的訊息網絡和巨大資料庫。

彭博億萬富豪指數

2013年推出彭博全球億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index），有別於福布斯和胡潤，是每天對富豪資產狀況作出即時更新。這項指數每天根據市場和經濟變動，再加上彭博的新聞報道，以美元計算富豪資產值，並在每天紐約時間下午5時半更新。上市公司的股價以每天收盤價計算，私人公司的價值以多種方法計算，包括將其企業價值或本益比與類似的上市公司作比較，準則取決於公司的行業和規模。

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