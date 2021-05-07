內地真人騷節目《青春有你3》的粉絲倒奶撐偶像短片，引發軒然大波，除了行為真的不理性和浪費外，也可能與官方推動中共總書記習近平下的「惜食令」有關。內地在4月29日實施《反食品浪費法》，被指拍於去年的倒奶短片，巧合也在4月底在網絡突然炒熱。

倒奶短片熱傳後，許多網民也批評「暴殄天物，造孽啊！」，指聯合國剛在5日發佈《2021年全球糧食危機報告》，表示全球去年有55個國家或地區最少1.55億人面臨重度糧食不安全，但中國卻有人為撐偶像要白白浪費大量牛奶。

指摘個別粉絲倒奶的行為外，更多網民把矛頭指向播放平台愛奇藝及贊助商蒙牛真果粒，批評節目訂出種種的「助力」規則，就是存心不良利用粉絲熱情來促銷商品，「在沒有監管的資本操縱下，內娛圈已經成功變成一個糞坑了」、「平台打投機制就有問題」、「這種引誘購買的行為，蒙牛和愛奇藝應該好好反思。到底是賣奶還是賣選票？」、「你的奶那麼難喝要不是打投誰會買？ 」

多個官媒也同時發聲批評倒奶現象。新華社旗下的「半月談」昨（6日）於微信公號發文，批評偶像作為利益者，對粉絲各種「走歪了」的行為沉默，令這種極端的不良風氣加了一把火，認為這些選秀偶像不能再在爭議中逃避社會責任。

新華社在5日時也已發文，質疑節目在製定「打投」方式時，有沒有考慮到會造成大量浪費、該承擔的社會責任，以及對青年人的不良引導與影響。形容事件背後，是「以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重、對法律的褻瀆和蔑視」。

習近平自去年8月提出要珍惜食物，制止餐飲浪費行為後，各地即出現一股惜食亂象，例如封殺「吃播」、教師爭食學生剩飯、「N-1點餐模式」、「量體重點餐」等。

河北在去年11月實施《關於厲行節約、反對餐飲浪費的規定》，成為全國首個以法例限制浪費食物的地方，內容包括禁止吃播、婚喪嫁娶和家庭聚餐要從簡、食肆要提供半份菜規格等。

至上月29日，全國則實施《反食品浪費法》，製作、發佈及傳播暴飲暴食節目，最高可罰10萬元人民幣（下同，約11.9萬港元）；食肆未主動提醒消費者防止浪費食品、誘導誤導消費者超量點餐造成明顯良費，拒不改正可罰1,000元（約1,199港元）以上，1萬元（約1.2萬港元）以下；食品生產過程造成嚴重浪費又不改正，可處5,000元（約5,996港元）以上5萬元（約6萬港元）以下罰款。

新華社／新浪微博／澎湃新聞

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