兩岸疫情最新數字：大陸昨（6日）新增13宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海5宗、廣東5宗、福建2宗、陝西1宗，累計確診病例90,739宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,173宗，死亡個案12宗。

有鑑於印度疫情持續嚴峻，深圳市日前收緊對所有入境人士，包括港人的檢疫要求，需要集中隔離14天後，再進行7天的社區管理，即重新實施「14+7」政策。其間，第2及第7日進行核酸檢測，如有發現陽性個案應盡早測序，以便發現是否涉及變種病毒。

今年1月5日，深圳市開始對境外入境人士實施「14+7」隔離政策，3月11日起又將「14+7」政策調整為14天，並允許由香港入境人士申請「7+7」隔離政策，即是7天集中隔離後再進行7天的居家隔離。

在台灣，華航機師染疫及諾富特飯店群聚感染事件，已成島內社區面臨最大的危機。從上月20日發現2名貨機機師染疫開始，延燒至今日短短16天已有29人確診，其中17人是沒出外遊紀錄的本地個案。台灣中央流行疫情指揮官陳時中早前坦言，至今危機尚未解除，對社區的威脅要觀察到本月17日。

台灣《蘋果》整理採訪指揮中心、防疫專家、華航機師、諾富特員工、諾富特外包商等相關人等的說法，拼湊得出防疫破口和3大漏洞有關聯。

首先是中央流行疫情指揮中心低估英國變種病毒的威力，且至今仍認為機組員居家檢疫3天等防疫措施可防堵疫情擴散，否則不會僅要求華航延長到5天並加強檢驗，卻仍讓長榮維持現有做法；其次，主管單位包括桃園市政府、民航局等，都未負起應負監督責任，讓檢疫機組員與一般民眾長時間混居，也導致疫情大爆發。

最後也是最嚴重的禍首，就是諾富特內部防疫管控作為不當，尤其讓工作人員在一、二館間遊走，成為酒店淪「毒窟」的關鍵。

微博/ 台灣《蘋果新聞網》

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