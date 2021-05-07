「吃中國飯砸中國鍋」、「反美是工作，去美國是生活」等爭論，近年不時困擾專門為中共培訓黨內人才的中共中央黨校。特別是被視為黨內「開明派」的教授蔡霞，自出走美國後經常在網上發表攻擊中共的言論後，內地小粉紅已懷疑中央黨校是否專出「見人講人話、見鬼講鬼話」，甚至「人格分裂」，擁有公私兩套不同思維的「兩面人」教授。難怪另一立中央黨校教授劉玉瑛，近日因為稱讚加拿大醫療福利，並暗批內地的不公平制度，隨即令小粉紅暴跳如雷，向她展開出征。

中共中央黨校為何會有教授「打着紅旗反紅旗」？這得從中共中央黨校的性質說起。中央黨校，屬正部級中共中央直屬事業單位，位於北京市，是中共中央主辦的「輪訓培訓黨的高中級領導幹部和馬克思主義理論幹部的最高學府」，具備頒授博士、碩士學位資格，還有各種幹部培訓班及課程，最初想法是解決學業被「文革」耽誤的黨政幹部，在學歷升遷方面的問題。作為中央黨校的教授，透過觀察學員表現，自然看盡黨內黑暗腐敗的一面。

能夠擔任中央黨校教授，當然絕非等閒之，當中很多都是「根正苗紅」的紅二代或紅三代。例如，蔡霞本身就是紅二代，其外祖父是中共元老級黨員，母親、舅舅和姨姨都參加紅軍。中共建政後，蔡霞父親在南京擔任解放軍部隊幹部，母親在江蘇南京市政府下屬部門任職。

作為從少便對中共意識形態「耳濡目染」的紅二代，自然也深諳內地官場上位之道，有人趨之若騖，亦有人深惡痛絕，但奈何還要以此維生，縱然私下批評中共的聲音不絕，也不會公開哼半聲；像有「任大炮」之稱的房地產商人任志強，因出言得罪國家主席習近平，而身陷囹圄。中共要殺雞儆猴，一眾紅二代就只得虛與委蛇，於是便成了「兩面人」。

作為中央黨校教授，當然也有特權對西方政治、社會及經濟制度進行研究，當中部份人有機會親身接觸或透過不渠道涉獵，自然不同「一般人見識」，明白東西方制度的優劣之處。而今次遭小粉紅出征的教授劉玉瑛，傳聞年輕時信仰社會主義，但觀乎她過去在微博所透露的出國旅遊見聞，可見她已對外國一些文化與社會制度的認同與嚮往，而她再回過頭來批判內地的制度，也是很自然的事。

即使是已出走美國、去年被中共踢出黨的蔡霞，也曾被指為忠誠的「兩面人」。海外華文媒「多維新聞網」去年8月的一篇評論文章就指，蔡霞在內地時保有黨校教授的「本分」，只不過更加敢於說真話，像是黨內的開明自由派。但近年內地的政治氣氛急遽變化，已完全容不下異見或擁有思想自由者，不少人早已將蔡霞親近自由派主張的言論，視作反派的表現。蔡霞若不離開中國，很難再有言論自由。

事實上，一旦被貼上「兩面人」的標籤，基本上和被指為「叛徒」或「內奸」沒有分別。2018年1月，中共中央召開新一屆中紀委的第二次全體會議，習近平發表了「重要講話」。會議閉幕之後，按照慣例發表了會議公報，對於加強中共內部紀律、嚴格治黨的問題，提出了「堅決清除對黨不忠誠不老實，陽奉陰違的兩面人、兩面派」。

去年2月，中共又發佈「關於加強黨的政治建設的意見」，3次提到了「兩面人」，強調要「把政治上蛻變的兩面人及時辨別出來、清除出去」、「堅決把政治上的兩面人擋在門外」、「決不允許對黨中央陽奉陰違做兩面人、搞兩面派、搞『偽忠誠』」。

《蘋果》資料室

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