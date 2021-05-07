雖然五四青年節已過，但有關它的議題時至今天（7/5）仍然穩居微博熱搜，皆因騰訊公關總監張軍發了一則微博稱，「當我們忙着做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺」，此帖一出，立即引起廣大網民的憤怒，紛紛批評大公司一直壓榨剝削年輕人，還諷刺年輕人放假休息，但張軍及騰訊未對此次爭議作任何回應。

有關如何看待騰訊張軍青年言論的話題，現時閱讀次數已有2億，超過4.8萬人討論，大部分的評論都是表達不滿，抒發生活與工作壓力。有網民留言指當老闆們在青年節抽空致敬青年的時候，失望地發現大部分青年們在這種節日唯一的願望就是能好好休息睡個懶覺，是不是應該好好考慮究竟是什麼無法讓年青人休息。

亦有人與張軍喊話表示，他該慶幸青年在睡覺，「如果在百年前的五四，你已經被不甘忍受資本家壓迫而奮起的青年們打倒。」還有人針對騰訊作為互聯網企業這一背景，稱「青年們被你們996整得太缺覺了」。

內地加班風盛行，不少企業實行996工時制（即早上9時上班，晚上9時下班，每周工作6天），事實上，內地企業經常有工人懷疑過勞死，如去年12月拼多多一名駐新疆烏魯木齊的女員工，凌晨下班後猝死。不過早前阿里巴巴創辦人馬雲曾回應有關爭議時反稱，能做996是「福報」，年輕人要明白「幸福是奮鬥出來的」。

對於此次輿論風波，內地前媒體人連清川就發文幫忙滅火，認為張軍沒有嘲諷的意思，而是表示「中年人們徒勞無功地討好着青年人」。

不過張軍發文引發爭議不是第一次。2019年，今日頭條、快播創始人王欣領導的雲歌人工智能、以及羅永浩站台的快如科技發布新的社交產品均被微信封殺，張軍當時稱，「隨便做個甚麼東西過來就叫挑戰甚麼霸權。拿堆紅包出來騙用戶下載，留存，也好意思叫產品。」

微博

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