印度外長蘇傑生表示，印度與中國的關係正處於非常困難的階段，認為中國違反多年以來達成的協議，在邊境部署軍隊。對於印度未有批准中國電信企業參加印度5G通信試驗，中國表達關切及遺憾。

蘇傑生形容中印兩國在非常困難階段，原因是中國在沒有說明理由下，違反多年的協議，在印度邊境山區部署大量軍隊。不過，蘇傑生指現時印度疫情極為嚴重，他曾與中國外交部長王毅交談時，請求對方理解印度公司從中國訂購商品時所面對的困難，兩人談論後情況得到改善，一些印度組織馬上從中國企業獲得所需的醫療物資。

印度首都新德里衞星城市諾伊達（Noida）是中國公司在印度投資的重要聚集地之一，合共有100間工廠，為中國手機商OPPO及vivo服務。印度中資手機企業協會秘書長楊述成說，目前當地中資手機廠產僅剩60%。原因是受疫情直接影響，工人無法上班，二是缺少晶片，三是中印關係影響，中國往印度的部份物料無法運送。

中方不滿無份參與5G發展

早前印度公佈未來5G的方向及營運商，北歐大廠愛立信、諾基亞以及南韓三星有入選，但華為、中興通訊卻無緣名單，有媒體更指兩間中國公司很可能遭後續的禁運制裁。中國駐印度大使館發言人王小劍表示，中國相關企業在印度經營多年，提供大量就業崗位，為印度通信基礎設施建設作出貢獻，將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了中國企業的正當權益，也阻礙了印度營商環境改善，不利於相關產業創新發展。

伊朗法斯通訊社