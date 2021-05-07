想不到連「根正苗紅」的中共中央黨校教授，今天也怕了一眾如同當年紅衞兵的小粉紅！北京大學出身的中共中央黨校教授劉玉瑛，只因在微博發文稱讚，加拿大的醫療福利「完全是全民平等」，再諷刺內地官僚所享受的特權醫療待遇，隨即惹來小粉紅的怒火，劉玉瑛的微博慘遭瘋狂出征，逼得她宣佈退出微博，並留下最後一篇「讓人講話，天不會塌下來」文章，以示不滿。未知她會否成為第二個因言論被迫出走美國、最後遭踢出黨的中央黨校教授蔡霞。

劉玉瑛本月3日在微博發文表示：「今天得到可靠消息，不是謠傳：加拿大的醫療福利，完全是全民平等，人人一張免費醫療卡在手，總理小土豆和種地的農民手裏拿的都是一樣的醫療卡，看到這條消息，我想起前些日子看到的一條訃告中的括弧，『享受副部級醫療待遇』。」

該文被內地網民解讀，身為黨校教授的她，意指中國社會醫療資源不平等。有部份網民更指，加拿大的醫療體系出名糟糕，並質疑劉玉瑛的認知能力。

據悉，劉玉瑛曾撰寫有《領導幹部如何提高政治判斷力領悟力執行力》、《新時代年輕幹部必備的七種能力》。對此，一些聲音甚至稱，劉玉瑛是無法給中共中央黨校的官員上課，更無法提高後者的政治判斷力領悟力及執行力。隨後有網民更起底劉玉瑛的微博內容，聲稱發現更多他們認為「不實」的言論，如「日本垃圾焚燒廠蓋在政府大樓旁邊」、「日本醫院主刀的醫生手術前還給他鞠躬」等。

此外，她還曾直言對內地官場的腐敗表示不滿，轉載帖文諷刺內地當下「哪裏有黨員，哪裏就有災情」。她批評中國特色就是「執政者，皇權思維；沒執政者，革命思維。」

網民開始「上綱上線」，指摘劉玉瑛「滿腦子崇洋媚外思想」、「長期在意識形態領域扮演『兩面人』」，甚至稱她比「蔡某人在D反D毫不遜色」。所謂「蔡某人」，即出走美國、已被中共開除出黨的中央黨校前教授蔡霞，「在D反D」，即指她「在黨反黨」。

另外，一些網民開始關注劉玉瑛個人照片，指其「出遊隨便一身行頭就幾十萬，一個皮帶得幾萬，還有名貴包包、手表、衣服，住五星酒店，坐豪華遊輪」。有網民稱，劉玉瑛的一款肩包疑似是Chanel CC Jumbo單肩包，售價高達66,592元人民幣。

有網民甚至挖出劉玉瑛丈夫和女兒的訊息，逼得劉玉瑛在昨日（6日）凌晨4時，先在微博轉發一篇題為「讓人講話，天不會塌下來」的文章，接在1小時後宣佈：「自今日今時起，我的微博停止更新，並從手機裏卸載微博軟件，閉關讀書，結束該結束的，開始該開始的。就此別過，感謝各位網友多年來的關注。」她隨後又再發文，相當瀟灑地說：今日清除微博訊息，並非是我怕甚麼。我是要徹底告別微博，而且有關舉報我的已經截圖了，就沒有保留的必要了。」

對於劉玉瑛受到這種近似「網暴」的對待，有同情者認為，劉發表的一些聲涉及他國的訊息，即便有誤並非罪大惡極，部份網民上綱上線的舉動令人恐懼，這會導致人人自危而被迫噤聲。更有人感嘆微博如今的生態實在非常糟糕，難以容忍不同說法、不同意見。

公開資料顯示，劉玉瑛是遼寧人，1983年畢業於北京大學，現為中共中央黨校黨建部教授、博士生導師等。

多維新聞網/ 微博

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