中國海軍上月高調同時將最先進3艘戰艦入列，包括094A型戰略彈道導彈核潛艇，被外界視為有力威脅美國本土。有日媒引述美國專家指出，中國受地理限制，潛艇活動存在致命缺點，一旦台海出現衝突，美軍期望日本自衞隊負起握死中國咽喉的角色。

日媒《日經亞洲評論》周四（6日）報道，美軍新任印太司令阿奎利諾（John Aquilino）5日致辭時表示，未來會與日、韓、澳等盟友通力合作，在關鍵時刻挺身維護印太區的自由開放。報道指出，在美軍的「綜合威懾」設想中，日本自衞隊潛艇扮演圍堵中國海軍的重要角色。

報道引述智庫「新美國安全中心」兼任高級研究員、美國海軍前潛艇戰官員舒加特（Tom Shugart）表示，中國海軍存在致命弱點，由於其所有潛艇基地均身處大陸架的淺水區，若要出動潛艇，必須先經過淺水區才能進入難以偵測的深水區，在此期間潛艇很易遭到敵人獵殺。

舒加特指出，日本及台灣東岸都是深海，潛艇能直接進入隱匿作戰，敵人難以搜尋。反觀，中國海軍如要出公海，須先經過第一島鏈之間的海峽或水道，這讓美國及其盟友的潛艇部隊坐擁地利。如台海發生衝突，美國期望日本潛艇能密切地監視甚至攔截共軍，握死對方咽喉。因為中國海軍難以克服淺水區的地理障礙。

美國智庫蘭德公司研究員霍農（Jeffrey Hornung）也認為，在與中國的潛在衝突中，管控海上要道可能是日本最重要的貢獻之一。中國的遼寧艦航母編隊4月南下時，就是通過沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，然後往南航向台灣海域。霍農認為日本的南西諸島（包括大隅諸島、吐噶喇列島、奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島等）剛好控制了中國海軍進入深海的必經之路，因此日本在「綜合威懾」中的角色就是把守海上關卡，利用潛艇部隊與水雷堵住解放軍的出路。

霍農指出，只要無法通過第一島鏈，中國海軍就只能留在屬於淺海的東海海域與台灣海峽，美軍與日本的海上自衞隊也能為此預做準備、掌控戰局。所以日本越能做好防堵中國海軍，無論是用反艦巡航導彈攻擊、或者是利用反潛機追蹤獵殺中方潛艦，美軍就越能騰出手腳與資源投入戰場。

舒加特也指出，日本的柴油動力潛艇有極佳的水下靜肅性特別適合打埋伏，可勝任把守重要水道的任務，甚至韓澳的潛艇也可支援作戰。

不過，有評論指出，日本近期雖然積極與美國合作抗中，以及強調台海穩定的重要性，但日本的和平憲法將成為其扮演上述阻截中國海軍穿越第一島鏈角色的最大障礙。

美國國防部早前有報告指，解放軍海軍的規模已是全球最大，擁有350艘艦艇，超過美軍的293艘，但總噸位及垂直導彈發射器仍不及美軍。

而據美國智庫傳統基金會的世界潛艇數量排名，截至今年初，中國擁有69艘潛艇，僅次於72艘的美國，排第三位。日本則有16艘潛艇，排第七位。

新新聞／自由時報／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）